Organizația StepChange, specializată în consiliere pentru persoanele cu probleme financiare și datorii, oferă câteva recomandări, astfel încât cheltuielile de sărbători să nu transforme începutul noului an într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, conform BBC.
Ce ar trebui să faci în lunile dinaintea Crăciunului
Cea mai bună metodă de a evita problemele financiare în luna ianuarie este să-ți faci un plan realist înainte de a începe cumpărăturile, recomandă specialiștii.
Chiar și deciziile mici luate acum pot face o diferență importantă mai târziu. Câteva sfaturi de la ONG-ul de consiliere financiară sunt:
- Include toate cheltuielile de Crăciun în buget. Nu lua în calcul doar cadourile, ci și mâncarea, băuturile, transportul, petrecerile, taxele poștale, decorațiunile și alte cheltuieli specifice sărbătorilor.
- Împarte cheltuielile pe mai multe luni. Nu te baza doar pe salariul din decembrie.
- Rezervă din timp biletele de tren, dacă plănuiești să pleci în vacanță sau să vizitezi rude. Biletele cumpărate în avans sunt mai ieftine, dacă sunt disponibile.
- Stabilește limite de cheltuieli. Fixează o sumă maximă pentru ieșirile și petrecerile de Crăciun și discută deschis cu familia și prietenii despre bugetul alocat cadourilor.
- Verifică proviziile înainte de cumpărăturile mari. Uită-te în dulapuri, frigider și congelator înainte de a merge la supermarket. Planifică mesele în funcție de alimentele pe care le ai deja, fă o listă cu produsele necesare și compară prețurile.
- Gândește-te de două ori înainte de fiecare achiziție. Îți permiți cu adevărat produsul pe care vrei să-l cumperi? Poți suporta ratele dacă alegi să plătești cu credit? Ai cu adevărat nevoie de el?