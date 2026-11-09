Organizația StepChange, specializată în consiliere pentru persoanele cu probleme financiare și datorii, oferă câteva recomandări, astfel încât cheltuielile de sărbători să nu transforme începutul noului an într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, conform BBC.

Ce ar trebui să faci în lunile dinaintea Crăciunului

Cea mai bună metodă de a evita problemele financiare în luna ianuarie este să-ți faci un plan realist înainte de a începe cumpărăturile, recomandă specialiștii.

Chiar și deciziile mici luate acum pot face o diferență importantă mai târziu. Câteva sfaturi de la ONG-ul de consiliere financiară sunt: