Cum s-au bucurat doi urși panda de prima zăpadă a anului

De la prima oră, urşii au simţit că ceva era diferit. S-au repezit afară şi au început să facă tumbe şi să se joace prin zăpada depusă într-un strat generos de 20 de centimetri.

Îngrijitorii au explicat că zăpada a acoperit toate mirosurile pe care le cunoşteau, iar acest lucru le-a stârnit curiozitatea.

If only we could all have this much fun! Take a look at these pandas at the Yabuli Ski Resort in Harbin, China enjoying the first snow of the season. pic.twitter.com/qOKmTnB2YX