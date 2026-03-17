Oamenii sunt invitați să detecteze înregistrările video reale și cele create cu inteligența artificială. Până acum, media ar fi de șase răspunsuri corecte din 10, dar au fost și persoane care au răspuns greșit la toate.

Unul dintre clipurile deepfake prezentate în testul directoratului național de securitate cibernetică face parte dintr-un set de zece întrebări, iar participanții răspund cu „real” sau „fals”. Sunt bucăți din diferite interviuri în care autoritățile declară diverse lucruri, dar și înregistrări audio sau poze. Am făcut și noi testul cu câteva persoane.

Reporter: „Ce credeți, este adevărat sau fals?”

Copii: „Fals, fals.”

Femeie: „Eu l-aș vedea adevărat. Nu văd unde ar putea să fie fals.”

În momentul în care răspund „real” sau „fals”, oamenii primesc și indicații la ce să fie atenți în viitor.

Mihai Rotariu, manager comunicare DNSC: „Cea mai mare bătaie de cap a fost, paradoxal, un videoclip care era real, dar răspunsul utilizatorilor a fost că este fals. Nu este un fenomen cu care românii să fie familiarizați, în clipul respectiv era o tornadă. Și atunci ai tendința să crezi că, deși e o imagine reală, pare senzațională și nu mai faci verificări. Dincolo, întrebarea la care s-a răspuns de foarte multe ori corect a fost un clip audio în care era un robot care îi spunea utilizatorului că sună de la bancă și s-a întâmplat ceva cu contul lui. Trebuie să fim atenți la o nesincronizare a sunetului cu mișcarea buzelor din videoclip, la o piele foarte netedă, la o luminare neuniformă, fața e foarte luminată foarte tare, iar în fundal o lumină puțin pregnanță.”

Videoclipurile cu conținut deepfake în care sunt promise câștiguri rapide sunt cele care îi păcălesc cel mai repede pe mulți.