Cum au reușit 2 hoți să fure un Mercedes de 47.000£ în mai puțin de un minut

Doi bărbați au fost surprinși de camerele de supraveghere furând în mai puțin de un minut un bolid în valoare de 47.000 de lire sterline, parcat chiar în fața casei proprietarului. Incidentul a avut loc în estul Londrei.

Jiwanjot Singh Ahluwalia, proprietarul mașinii, a publicat imaginile pentru a-i putea identifica pe hoți. „Sunt șocat să văd cât de ușor le-a fost să fure mașina și sper ca cineva să recunoască automobilul sau pe făptași și să anunțe poliția”, a declarat omul de afaceri ieșit la pensie, scrie Daily Mail.

Odată cu mașina, bărbatul a rămas și fără documentele medicale care se aflau în automobil.

În imagini se observă cum doi bărbați se apropie de mașină în mijlocul nopții. Cei doi folosesc un dispozitiv pentru a capta semnalul telecomenzii auto. Odată ce sistemul este păcălit, cei doi intră în mașină și fug nestingheriți.

„Știam că locuința noastră este supravegheată de către hoți. Zona nu mai este deloc sigură”, a mai adăugat Jiwanjot Singh Ahluwalia. Păgubitul a mai adăugat că jaful a avut loc în jurul orei 2.15 AM, însă și-a dat seama că nu mai are mașina abia în jurul orei 7 AM, când s-a trezit.

