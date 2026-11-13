Pentru a evita greșelile, este important să ținem cont de pronunțarea cuvântului și de regulile de silabisire.

Cum se desparte în silabe cuvântul „paralelipiped”

Cuvântul „paralelipiped” se desparte în silabe astfel: pa-ra-le-li-pi-ped. Acesta are șase silabe.

O greșeală care poate apărea este gruparea incorectă a unor sunete, prin mutarea limitelor dintre silabe. Forme precum „para-le-lipi-ped” sau „pa-ra-leli-pi-ped” nu respectă pronunțarea corectă a cuvântului.

De ce apare confuzia la despărțirea în silabe

Dificultatea este dată în special de lungimea cuvântului și de succesiunea silabelor „le-li-pi”. Pentru că acestea sunt apropiate ca structură și se rostesc una după alta, poate fi dificil să identificăm rapid locul fiecărei despărțiri.

Ce înseamnă cuvântul „paralelipiped”

Paralelipipedul este un corp geometric tridimensional care are șase fețe, fiecare dintre ele fiind un paralelogram. În cazul paralelipipedului dreptunghic, toate fețele sunt dreptunghiuri, iar un exemplu familiar este o cutie de formă dreptunghiulară.

Prin urmare, forma corectă de despărțire în silabe este pa-ra-le-li-pi-ped, iar cuvântul are șase silabe.