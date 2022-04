Cum a reacționat un cocoș de munte care s-a reîntâlnit după un an cu un fotograf, în munții Bucovinei

Cocoșul de munte care anul trecut a „atacat" un fotograf într-un „acces" de personalitate s-a lăsat, din nou, filmat în toată splendoarea lui.

Pasărea rară, protejată prin lege, a ieșit din ascunzișurile pădurii și a interacționat din nou cu bărbatul. De această dată, mai prietenos.

”Apucă-te de bătaie!”.

Pasionat de viața speciilor rare care trăiesc în munții Bucovinei, bărbatul s-a dus din nou să facă poze în locul unde l-a întâlnit prima dată pe cocoșul neînfricat. Susține că masculul l-a recunoscut de la depărtare.

”Aceasta este șmecheria, el simte că îl iubești. Stai că îmi dă îndată… aia e, dă, boss!”.

Cristian Doroftiesei, fotograf: ”Și anul acesta am reușit să ajung în locul de rotit, unde prietenul meu, cocosul de munte, m-a așteptat în același loc. După 1 an de zile este un lucru mare, ținând cont că el are foarte mulți dăunători, jder, pisica sălbatica, râsul, vulpea, toți sunt dăunători”.

5.200 de perechi de cocoși de munte trăiesc în pădurile din România

Joaca în zăpadă a durat câteva minute.

Cristian Doroftiesei, fotograf: ”Este foarte crescut față de anul trecut, culorile de pe el sunt deja mai pronunțate, roșu de la ochi, albul din coadă și de la aripile din față mult mai pronunțate”.

În această perioadă, cocoșul de munte - o specie care vine rar în apropierea oamenilor - se află în perioada de împerechere, care se întinde până în luna iunie. Din instinct, pasărea își protejează teritoriul și poate ataca orice intrus.

Prof. Carmen Gache, președinta Societății Ornitologoce Iași: ”Atunci când întâlnim, în natura, pasări de dimensiunea aceasta și pasări care se află în perioada de ocupare și delimitare a teritoriilor de curtare a femelelor trebuie să avem în vedere faptul că pasările au un comportament mai agresiv decât de obicei”.

În pădurile din România, spun specialiștii, există aproximativ 5.200 de perechi de cocoși de munte.