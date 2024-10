Creatură înfricoșătoare găsită de o studentă într-un colet comandat de pe Shein. „Am crezut că este o jucărie” | VIDEO

În interiorul cutiei, tânăra a descoperit un scorpion viu, informează BBC.

„Am crezut că este o jucărie și apoi s-a mișcat”, a declarat Sofia Alonso-Mossinger, care a adăugat că experiența a fost „destul de înfricoșătoare”.

Tânăra, care este studentă la Universitatea din Bristol, a fost ajutată de colegii săi de apartament pentru a muta invadatorul veninos într-o cadă, într-un recipient închis. Apoi, un expert a venit și a ridicat bestia.

Sofia Alonso-Mossinger, an electrical and electronic engineering student, found the scorpion when she opened Shein clothing parcel.

The scorpion, the third to be found, was identified as an Olivierus martensii, also known as the Chinese scorpion. The scorpion's sting is medically… pic.twitter.com/9ETNXGMIUX