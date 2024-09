Creatură misterioasă, de dimensiuni impresionante, găsită pe o plajă populară. Experții nu pot explica ce este

Jem, în vârstă de 42 de ani, se plimba cu câinii ei pe plajă când terrierii ei au găsit creatura bizară.

Un videoclip filmat de Jem arată ciudata creatură marină pe nisip, un amestec de galben, negru și roz.

O gaură mare pentru ochi poate fi văzută în ceea ce ar putea fi capul său. O aripă este vizibilă pe o parte, dar tot ce rămâne din partea din spate a animalului sunt câteva oase.

This mysterious seabeast left experts stumped after washing up in Geelong, Australia.

Here's what they had to say... pic.twitter.com/f6rbm0ZQ9e