Concurs inedit la Timișoara: „Make it! Race it! Recycle it!”. Aquaman, Scooby Doo, și Tarzan și-au dat întâlnire

Participanții au creat bărci din materiale reciclabile și le-au testat pe Bega. La final, cea mai susținută și rapidă ambarcațiune a câștigat.

Canalul Bega din Timișoara a fost animat sâmbătă de bărci parcă desprinse din basme.

Zeci de ambarcațiuni așteptau pe mal, ca să dea startul concursului. Toate erauconfecționate din materiale reciclabilele, și au prins diferite forme în mâinile artiștilor.

Aquaman, Scooby Doo, ori Tarzan și-au dat întâlnire la startul competiției. De pe apă nu au lipsit nici pirații, ori dinozaurii.

Alexandra Grosu, personaj din Scooby Doo: „Mașina misterelor de la Scooby Doo. Din peturi, bidoane, din sticle de plastic, și prelata tot din materiale reciclabile”

Cristian Coste, inginer profesor: „În general noi am lucrat cu maeștri, e integrală din materiale reciclabile, structura de rezistență este din țeavă PPR și pur și simplu înfoliată.”

De pe margine, spectatorii și-au susținut preferații.

Spectator: Colegii mei.

Reporter: Aveți emoții?

Spectator: Un pic.

Însă, nu toate bărcile au rezistat pe apă. La final, toate bărcile au fost demontate și trimise la reciclare. Concursului „Make it! Race it! Recycle it!” s-a aflat în acest an la cea de-a opta ediție.

