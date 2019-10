Comoara găsită de un bărbat cu detectorul de metale. Este veche de peste 4.000 de ani

Billy Vaughan, în vârstă de 54 de ani, și-a dezvoltat o pasiune pentru detectarea metalelor, în urmă cu șase luni, însă deja a făcut ”descoperirea vieții sale”, în Cumbria, Anglia.

Brățara din aur găsită de Billy are 22 de carate și cântărește peste 300 de grame. Experții spun că obiectul este vechi de peste 4.000 de ani, potrivit The Sun.

Cu toate acestea, Billy a fost la un pas să rateze obiectul, fiindcă inițial a crezut că este vorba doar de o parte a unui echipament de cățărat.

”Chiar nu credeam că este din aur, mai ales că era la doar câțiva centimetri sub pământ. Eram foarte fericit când găseam nasturi sau monede din argint, însă descoperirea asta este ireală”, a povestit Billy.

Brățara a fost oficial considerată comoară, motiv pentru care va fi expusă în Muzeul Britanic din Londra.

