Circulația feroviară, dată peste cap după un accident în Fetești. În cursul nopții s-a reușit redeschiderea unui fir

Circulaţia feroviară a fost dată peste cap în urma unui accident petrecut miercuri la Feteşti.

Un tren de marfă a deraiat acolo, iar cinci vagoane au sărit de pe şine. Ambele fire de circulaţie - adică cel spre Constanţa şi cel spre Bucureşti - au fost scoase din funcţiune.

Însă în cursul nopții s-a reușit redeschiderea unui fir, dar miercuri seară trenurile de pe traseu au ajuns la destinaţie cu întârzieri de patru ore, multe dintre ele pe rute ocolitoare.

Este cel mai grav incident petrecut la calea ferată în ultimii 10 ani. Nu este vorba de pagubele directe, ci de cele care rezultă din blocarea liniei, pentru că este vorba de secţiunea de cale ferată cu cel mai mare trafic din România, atât trenuri de călători, cât şi trenuri de marfă.

Este linia pe care circulă cea mai mare parte a mărfurilor spre şi dinspre portul Constanţa, unul dintre cele mai importante din Europa.

Au fost întârzieri chiar și de patru ore pentru garniturile care au pornit de pe litoral spre Gara de Nord din București. Nici pentru trenurile care au pornit din Capitală spre Constanța situația nu nu a fost una mai bună.

La ora 23, tabela de sosiri-plecări afișa întârzieri de sute de minute.

Femeie: ”Am plecat la 9.36 din Pașcani. Trebuia să ajung la ora 17.33 în Constanța. Este ora 22.41, suntem undeva într-un câmp, nu știm unde, am trecut doar de Fetești. Am sunat la Poliția TF Constanța, nu răspunde nimeni. Am sunat la regionala CFR Constanța și mi-a răspuns un domn care mi-a spus că e de serviciu și că nu știe ce se va întâmpla cu noi.”

În acest moment, pe drumurile afectate, cea mai mare întârziere înregistrată este de 230 de minute, iar cea mai mică de 100 de minute.

Femeie: ”Am fost în acel faimos tren și am pierdut legăturile. Așteptăm de vreo cinci ore.”

Femeie: ”Patru ore. De la ora patru la ora 10 jumate. Cu copii mici.”

Reporter: ”Ați fost anunțați în tren?”

Femeie: ”La urcarea în tren, dar nu de atâtea ore.”

Femeie: ”Trei ore și jumătate nu ne-a întrebat nimeni nimic. Noi ca noi, dar am avut un bebeluș de nouă luni care a rezistat eroic.”

Miercuri seară, zeci de muncitori de la CFR lucrau să îndepărteze vagoanele deraiate și să refacă cel puțin un sens de mers.

Iar 25 de persoane care mergeau spre București, de la Constanța, au coborât la Fetești și au ajuns la destinație cu microbuze închiriate de ei.

Călător: ”Celor de la CFR chiar noi le-am propus că într-o țară civilizată în Uniunea Europeană ar trebui să găsească soluții alternative atunci când călătorul este nemulțumit, când nu există vina lui într-o asemenea situație și au spus că procedurile lor nu prevăd așa ceva. Luați un autocar dacă tot ne dați banii pe bilete.”

Aceeași soartă au avut și mai mulți turiști care mergeau la București din Deltă sau de la mare.

Călător: ”După ce am plecat din Constanța controlorul a venit și ne-a spus că trenul nu mai merge la București, merge la Buzău și de acolo, mai departe, în Ardeal. CFR-ul mi-a restituit din 59 de lei 30 de lei, pe motiv că călătoria de la Eforie până aici a fost efectuată.”

Călător: ”În gară am așteptat după un tren, am intrat, ni s-a spus că duce la București, după aceea ni s-a spus că pentru București e următorul, în următorul am intrat, de București era, iar următorul, iar am intrat, iar următorul, de trei ori s-a întâmplat și după aceea ni s-a spus că că nu mai vin trenuri deloc.”

În Constanţa gara s-a aglomerat. Imediat după incident, casele de bilete n-au mai eliberat legitimații de călătorie.

Deși au existat plângeri și reclamații, unii au înțeles că este o situație excepțională și se lucrează la remedierea problemei.

Bărbat: ”N-au ce să facă. Asta e treaba. Nu-i vina nimănui. Pur și simplu a deraiat și n-au avut ce să facă oamenii."

Este al doilea incident feroviar în doar 24 de ore pe aceeași magistrală. Un vagon de marfă a deraiat marţi în Dorobanțu, iar circulația trenurilor se face acolo doar pe un singur fir.