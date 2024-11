FOTO | Cine este Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu. Posibila viitoare prima doamnă a României este naturopat

Cu o carieră ce pare să îmbine două lumi aparent incompatibile - lumea corporatistă a sistemului bancar și medicina alternativă - Cristela Georgescu reprezintă un exemplu neobișnuit de reconversie profesională.

De la Citibank la medicina holistică: O transformare profesională neașteptată

Cristela Georgescu și-a construit inițial o carieră solidă în domeniul bancar, acumulând peste 15 ani de experiență în management executiv. Punctul culminant al carierei sale în banking a fost atins în 2007, când a fost numită vicepreședinte al Citibank România, ocupând poziția de Director al diviziei Global Transactions Services.

Însă traiectoria sa profesională a luat o turnură neașteptată, abandonând lumea bancară pentru a se dedica medicinei alternative și educației holistice. Această tranziție a fost marcată de o serie de studii și certificări internaționale care i-au permis să-și construiască o nouă carieră în domeniul sănătății naturale.

Educație și certificări internaționale în domeniul medicinei alternative

Parcursul educațional al Cristelei Georgescu în domeniul medicinei alternative include certificări de la instituții prestigioase. Ea deține studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York, unde a obținut titlul de Certified Integrative Nutrition Coach. De asemenea, a absolvit programul de nutriție vegetariană la Universitatea Cornell și deține un certificat în Plant Based Nutrition de la Centrul pentru Studii în Nutriție "Dr. T. Colin Campbell".

Lista certificărilor sale include și calificarea de Certified Holistic Health Practitioner de la American Association for Drugless Practitioners, precum și specializarea în detoxificare regenerativă de la Școala Internațională coordonată de Dr. Robert Morse. Este membră a mai multor organizații profesionale, inclusiv International Association for Health Coaches și Physicians Committee for Responsible Medicine din Washington DC.

Activitate antreprenorială și impact în domeniul educației pentru sănătate

În prezent, Cristela Georgescu s-a poziționat ca o voce influentă în domeniul educației pentru sănătate, dezvoltând o activitate antreprenorială diversificată. Este autoarea mai multor cărți de succes, printre care bestsellerul "Diversificarea, pur și simplu", comercializat la 165 de lei, și seria "Simplu", o colecție de cărți dedicate familiilor, care abordează teme precum sănătatea naturală și nutriția holistică.

Portofoliul său profesional include și o serie de cursuri online cu prețuri variind între 600 și 1.900 de lei, acoperind subiecte precum bazele alimentației și managementul timpului și energiei. Programele sale educaționale reflectă o abordare integrativă, combinând cunoștințele din nutriție, detoxifiere, regenerare celulară și iridologie clinică.

După o perioadă petrecută în Austria, Cristela Georgescu s-a întors în România în 2021 împreună cu familia sa, continuându-și activitatea educațională și antreprenorială. Experiența sa în banking, combinată cu studiile în economie și finanțe, i-au oferit fundamentul necesar pentru dezvoltarea unei afaceri în domeniul educației pentru sănătate.

O mare parte din interacțiunea sa cu publicul se realizează pe platforma de socializare TikTok, acolo unde soțul său, Călin Georgescu, a avut o campanie intensă.

Călin și Cristela Georgescu formează un cuplu de peste 20 de ani și au împreuna 3 băieți. „Eu conduc armata tehnică din spatele lui Călin!”, a spus femeia în mediul online, atrăgând atenția asupra faptului că se ocupă de partea de montaj și editare video a materialelor postate de politician.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: