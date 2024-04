Două filme din România, la Festivalul Internațional de Film de la Moscova. În peliculele românești apar staruri hollywoodiene

Două filme românești au fost anunțate de juriul Festivalului Internațional de Film de la Moscova (MIFF) 2024 ca făcând parte din cele 11 lungmetraje care vor concura pentru premiul cel mare la cea de-a 46-a ediție a festivalului, scrie TASS.

România este, practic, cap de listă, din moment ce are 2 din cele 11 filme înscrise în cursa pentru marele premiu, la fel și Germania.

În total, MIFF va prezenta peste 230 de filme, au anunțat membrii comitetului de selecție al festivalului în cadrul unei conferințe de presă.

Membrul comisiei Yevgenia Tirdatova a anunțat selecțiile pentru premiul principal la MIFF. Rusia va fi reprezentată de filmul lui Ivan Sosnin „The Alien”.

Juriul care va decide cel mai mare premiu, prezidat de regizorul islandez Fridrik Thor Fridriksson va lua în considerare filmele „21 Rubies” de Ciprian Mega (România), „Everything Will Be Revealed” de Peter Keglevich (Austria), „Alive in Mo..." de Grigore Bechet (Moldova, Rusia, România), „Breath of Cold” de Nahid Azizi Sedigh (Iran), „The Forest King” de Goran Radovanovic (Serbia), „Between Dog and Wolf” de Murat Duzgunoglu (Turcia), „Nirvana” de Asif Islam (Bangladesh) și „Shame” de Miguel Salgado (Mexic).

Germania a depus două filme la MIFF - „Martin Reads the Coran” regizat de Yuri Saule și „Schlimazel” de Silke Enders.

MIFF va avea loc la Moscova în perioada 19 - 26 aprilie.

Festivalul de Film de la Moscova a fost fondat în 1935, iar în 1995 s-a anunțat că festivalul de film va deveni un eveniment anual, deși nu a avut loc în 1996 și 1998. Din 1999, MIFF a avut loc în fiecare an. Președintele festivalului de film este regizorul Nikita Mihalkov.

Staruri de la Hollywood în filmele românești de la festivalul moscovit

Filmul ”Alive in Mo...” spune povestea lui Damian, un tânăr dintr-un sat mic din Moldova, care pornește cu visuri mari spre Moscova. Determinat să devină medic, i se promite că va lucra la un spital, însă, ajuns acolo, el descoperă o realitate departe de așteptările sale. Viața lui Damian capătă o nouă întorsătură, atunci când îl întâlnește pe consăteanul său, Anton, cel care l-a ajutat să-și găsească de lucru. Eroul filmului trebuie mereu să decidă: să rămână sau să plece, ce e bine și ce nu, ce e moral și ce e normal, ce vor alții de la el, ce vrea el de la viață și ce drum să aleagă mai departe, conform Cinemagia.

Cinemagia

Titlul ”Alive in Mo...” vine de la cele trei momente în spațiu și timp ale eroului: Moldova, Moscova, morga.

Producția reprezintă debutul în lungmetraj al regizorului Grigore Bechet, debutul în cinematografie al actorului Cătălin Lungu și ultimul film al regretatului maestru Boris Bechet.

Filmul ”21 Rubies” dezvăluie povestea Ninei (Corina Moise) este o tânără procuroare, care, împreună cu iubitul ei, Yuri (Anthony Delon), regizor de film, lucrează la dezvoltarea unui scenariu, inspirat dintr-o poveste de familie.

Cinemagia

Tensiunile politice de la sfârșitul anului 2022 o aduc pe Nina în atenția publică, numele ei fiind vehiculat pentru poziția de Procuror General al României. Numirea în această funcție depinde, însă, de Mickey Mandovanis (Mickey Rourke), Secretar de Stat al Guvernului american, și de Nicoletta Delalachiessa (Elisabetta Pellini), reprezentanta Comisiei Europene. Întâlnirile cu aceștia se transformă într-un veritabil examen, care, dublat de căutările artistice și de relația amoroasă cu Yuri, îi dezvăluie Ninei chipul societății în care trăiește, potrivit descrierii de pe Cinemagia.

