Cei care au făcut sport s-au mutat din sălile de fitness în parcuri sau chiar pe plajă

Cei care au făcut din sport un mod de viaţă nu se lasă intimidaţi de închiderea sălilor de fitness. Aşa că împreună cu antrenorii lor s-au mutat în parcuri sau chiar pe plajă.

Cu toţii spun că mişcarea le dă o stare mai bună. Potrivit unui studiu recent 42% dintre români au suferit tulburări psiho-emoționale, din cauza crizei sanitare aşa că sportul poate fi un remediu.

În special dimineaţa plaja se transformă în cea mai mare sală de fitness în aer liber din România. Chiar dacă sunt doar 10 grade mişcarea la aer curat merită tot efortul.

Femeie: "Nu pot să mă opresc, trebuie să fac mişcare. Profităm că avem marea atât de aproape. E un pic mai greu afară, dar rezistăm, ne bucurăm. Atunci când faci sport nu te mai gândeşti la alte probleme, la ce te apasă şi eşti acolo în moment."

Şi parcurile s-au umplut de cei care până de curând făceau sport în spaţiu închis.

Băiat: "Suntem foarte matinali şi este foarte bine luăm aer curat şi ne place. A fost un moment de tristeţe când am auzit că se închid școlile, dar am zis că nu ne panicăm este loc şi afară, ne adaptăm”.

Florin Damsa, antrenor de fitness: "Am adus materiale, am adus gantere, benzi, am improvizat, aici avem şi aparate pe care putem să facem. Încercăm să ne menţinem cât mai activi, să facem mişcare, să nu pierdem tot ce am făcut în ultimele 2-3 luni la sală. Pentru un sportiv, de exemplu pentru mine o pauză foarte mare încă nu mă antrenez deloc ar însemna să pierd o mare parte din masa musculară".

Potrivit unui studiu realizat de Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi 42% dintre români au suferit tulburări psiho-emotionale în ultimul an. Iar una dintre metodele de reducere a stresului s-a dovedit a fi activitatea fizică, în special în rândul femeilor.

Adriana Moișeiu, antrenoare: "Mai ales acum că sălile sunt închise, să nu se lase! Să iasă la plimbare să ai a grijă la alimentaţie".

Elena Stambuli, psiholog: "Sportul tonifiază nu doar corpul cât şi mintea, reduce stresul ne face să ne îndreptăm atenţia către altceva decât a ne gândi negativ, având în vedere perioda prin care trecem".

Activitatea sălilor de sport a fost suspendată în localităţile în care rata de infectare a depăşit 4 cazuri la mia de locuitori.