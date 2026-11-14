Însă câteva grade în plus pot face diferența atunci când vine vorba despre prospețimea alimentelor. Știai, de exemplu, că ușa frigiderului este una dintre zonele cele mai calde și că nu toate produsele ar trebui păstrate acolo?

Care este temperatura ideală în frigider

Pentru ca alimentele să rămână proaspete cât mai mult timp, temperatura din frigider ar trebui să fie de aproximativ 4 grade Celsius. La această temperatură, bacteriile se înmulțesc mai greu, iar mâncarea se păstrează mai bine. În general, temperatura recomandată în frigider este cuprinsă între 0 și 5 grade Celsius. Dacă setezi aparatul la 3-4 grade, poți păstra în condiții bune majoritatea alimentelor, de la lapte, iaurturi și brânzeturi până la carne, legume sau mâncarea pe care ai gătit-o acasă.

Atunci când temperatura depășește 5 grade Celsius, anumite bacterii se pot înmulți mai repede, iar alimentele care se strică ușor nu vor mai rezista la fel de mult. Nici dacă setezi frigiderul la o temperatură prea scăzută nu este bine. Fructele, legumele și alte alimente mai sensibile pot începe să înghețe, mai ales dacă le-ai așezat foarte aproape de peretele din spate al frigiderului, conform FDA.gov.

Un lucru pe care nu toată lumea îl știe este că temperatura diferă de la un raft la altul. La multe modele de frigidere, raftul de jos este mai rece, motiv pentru care acolo este bine să păstrezi carnea crudă și peștele. Pe rafturile de sus poți pune alimentele gata de consum. În ceea ce privește ușa frigiderului, temperatura de aici se schimbă cel mai des, deoarece de fiecare dată când o deschizi, aerul cald din bucătărie intră în contact cu produsele depozitate în această zonă.

Dacă vrei să afli cât de bine răcește frigiderul tău, poți pune un termometru special pe raftul din mijloc. În cazul în care ai un frigider cu termostat numerotat de la 1 la 5 sau de la 1 la 7, trebuie să știi că aceste cifre nu reprezintă neapărat gradele Celsius, ci cât de puternic răcește aparatul. Cel mai bine este să verifici manualul frigiderului și să măsori temperatura din interior.

Pentru ca frigiderul să păstreze aceeași temperatură, încearcă să nu îl umpli până la refuz. Aerul rece trebuie să aibă suficient loc să circule printre alimente. Ai grijă și să nu lași ușa deschisă prea mult timp și să verifici din când în când dacă garnitura acesteia se închide bine. De asemenea, dacă frigiderul se află lângă aragaz sau într-un loc în care bate soarele direct, aparatul va trebui să consume mai multă energie pentru a păstra temperatura setată.

La câte grade trebuie setat congelatorul

Temperatura potrivită pentru congelator este de -18 grade Celsius. Dacă păstrezi alimentele la această temperatură, carnea, peștele, fructele și legumele își pot menține calitatea timp de mai multe luni. Congelarea încetinește procesele care duc la alterarea alimentelor și împiedică majoritatea microorganismelor să se înmulțească.

Totuși, trebuie să știi că temperaturile foarte scăzute nu omoară toate bacteriile care se află în alimente. Unele dintre ele pot redeveni active după ce mâncarea s-a decongelat, motiv pentru care este important să manipulezi și să prepari corect produsele scoase din congelator. Chiar dacă alimentele păstrate constant la -18 grade Celsius pot fi consumate în siguranță după o perioadă îndelungată, gustul, textura și aroma lor se pot schimba în timp.

La congelatoarele mai noi, poți regla temperatura direct de pe afișajul digital. Pentru folosirea de zi cu zi, este suficient să setezi aparatul la -18 grade Celsius. Nu trebuie să îl lași în permanență la -24 de grade Celsius, deoarece va consuma mai mult curent pentru a menține o temperatură atât de scăzută.

Dacă tocmai ai făcut cumpărăturile și vrei să pui o cantitate mai mare de alimente proaspete în congelator, poți folosi funcția de congelare rapidă, dacă aparatul tău are această opțiune. Temperatura va scădea pentru o perioadă scurtă, astfel încât produsele să înghețe mai repede. După ce procesul s-a încheiat, congelatorul poate reveni la temperatura obișnuită de -18 grade Celsius. Contează foarte mult și felul în care împachetezi alimentele înainte de a le pune la congelator. Folosește pungi speciale pentru congelare sau recipiente care se închid foarte bine. În felul acesta, alimentele nu vor pierde atât de multă umiditate și vei evita apariția acelor porțiuni uscate și decolorate, cunoscute sub numele de arsuri de congelare, care pot schimba gustul și textura produselor.

Încearcă să nu deschizi congelatorul prea des și verifică periodic dacă garnitura ușii se închide bine. Dacă aparatul nu are un afișaj digital, poți folosi un termometru special pentru a vedea care este temperatura reală din interior. Atât timp cât temperatura rămâne constantă, alimentele își vor păstra mai bine calitatea, iar congelatorul va funcționa eficient.

De ce este importantă temperatura corectă pentru păstrarea alimentelor

Temperatura din frigider influențează atât prospețimea alimentelor, cât și siguranța lor pentru consum. Carnea, peștele, produsele lactate și mâncarea gătită se pot strica repede dacă nu sunt păstrate la rece. Atunci când frigiderul nu răcește suficient, bacteriile se înmulțesc mai repede și crește riscul de toxiinfecții alimentare, chiar dacă produsele nu și-au schimbat mirosul, gustul sau aspectul.

O temperatură de 3-4 grade Celsius în frigider ajută alimentele să se păstreze mai bine. Frigul încetinește dezvoltarea bacteriilor, dar nu le distruge. Unele dintre acestea, precum Listeria monocytogenes, se pot înmulți chiar și la temperaturi scăzute. De aceea, este important să respecți termenul de valabilitate al produselor.

În congelator, la -18 grade Celsius, bacteriile nu se mai înmulțesc, însă pot redeveni active după decongelare. Din acest motiv, alimentele trebuie dezghețate și preparate corespunzător. Temperatura potrivită ajută și la păstrarea gustului și a texturii alimentelor. Dacă frigiderul nu răcește suficient, laptele și iaurturile se pot strica mai repede. În schimb, dacă temperatura este prea scăzută, unele fructe și legume pot îngheța, pierzându-și textura.

Ai grijă și cât timp lași mâncarea la temperatura camerei. Alimentele gătite și cele care se strică ușor trebuie puse în frigider în cel mult două ore. Dacă temperatura depășește 32 de grade Celsius, acest timp se reduce la o oră. Pentru ca mâncarea gătită să se răcească mai repede, o poți împărți în recipiente mai mici.

Unde trebuie așezate alimentele în frigider

Locul în care așezi alimentele contează la fel de mult ca temperatura frigiderului. O organizare corectă te ajută să păstrezi produsele proaspete mai mult timp și să eviți contaminarea acestora. Pe rafturile de sus poți pune mâncarea gătită, mezelurile, deserturile și salatele preparate. Păstrează-le în recipiente închise și așază în față produsele pe care trebuie să le consumi mai repede, pentru a nu uita de ele, conform specialiștilor din cadrul Universității Illinois.

Pe rafturile din mijloc este bine să păstrezi laptele, iaurturile, brânzeturile, smântâna și ouăle, deoarece acestea au nevoie de o temperatură constantă. Ouăle se păstrează în ambalajul original, care le protejează și îți permite să verifici termenul de valabilitate. Pe raftul de jos pune carnea crudă și peștele, în recipiente bine închise. Astfel, lichidele care se scurg din carne nu vor ajunge peste alte alimente. Aceeași regulă se aplică și atunci când lași carnea la dezghețat în frigider.

În sertarele pentru fructe și legume se păstrează produsele proaspete care au nevoie de refrigerare. Aceste compartimente mențin un nivel potrivit de umiditate. Legumele cu frunze, precum salata verde, au nevoie de mai multă umezeală, în timp ce multe fructe se păstrează mai bine într-un mediu mai uscat.

Pe ușa frigiderului poți așeza muștarul, ketchupul, sosurile și murăturile. Aici temperatura se schimbă mai des, deoarece ușa intră în contact cu aerul cald de fiecare dată când o deschizi. Din acest motiv, laptele și ouăle nu ar trebui păstrate în această zonă. Nu uita să lași suficient spațiu între alimente, pentru ca aerul rece să circule. Evită să acoperi orificiile de ventilație și ține cont de recomandările producătorului, fiindcă temperatura poate fi diferită de la un model de frigider la altul.

Ce alimente nu ar trebui păstrate pe ușa frigiderului

De fiecare dată când deschizi frigiderul, alimentele de pe ușă intră în contact cu aerul cald din bucătărie. Din acest motiv, temperatura din această zonă se schimbă frecvent, iar produsele care se strică ușor ar trebui păstrate pe rafturile din interior, unde temperatura rămâne mai constantă. Laptele este unul dintre produsele pe care mulți dintre noi obișnuim să le punem pe ușa frigiderului. Chiar dacă sticla sau cutia încape perfect acolo, laptele se păstrează mai bine pe un raft din interior. Aceeași regulă se aplică și în cazul iaurtului, smântânii, chefirului și brânzeturilor proaspete.

Ouăle nu ar trebui păstrate pe ușa frigiderului, chiar dacă aparatul are un suport special pentru ele. Cel mai bine este să le lași în ambalajul original, pe unul dintre rafturile interioare, unde temperatura nu se schimbă atât de des.

Carnea crudă și peștele se păstrează pe raftul de jos al frigiderului, în recipiente bine închise. Astfel, lichidele care se pot scurge din carne nu ajung peste alte alimente, iar produsele sunt păstrate la o temperatură mai stabilă. Mezelurile și mâncarea gătită trebuie așezate tot pe rafturile interioare, în ambalaje sau recipiente închise. Nici deserturile cu frișcă, cremele pe bază de lapte sau salatele cu maioneză nu ar trebui depozitate pe ușa frigiderului.

În schimb, pe ușă poți pune muștarul, ketchupul, murăturile, gemurile, sosurile și băuturile răcoritoare, pentru că acestea nu sunt la fel de sensibile la schimbările de temperatură.