Imaginile recent făcute publice arată momentul în care ofițerii de poliție din Țara Galilor de Sud au sosit la locuința lui Phillips, situată pe o stradă liniștită fără ieșire, după ce un medic de familie și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea de sănătate a Silviei Phillips, neavând vești de la ea de câțiva ani, scrie Metro.

Când ofițerii au sosit, Christopher Phillips a început să trezească suspiciuni, răspunzând la întrebările lor, dar rămânând evaziv în privința locului unde se afla mama sa.

Polițiștii au găsit trupul femeii în congelator

Polițiștii au decis să percheziționeze locuința și au dat curând peste un congelator familial de mari dimensiuni în sufragerie.

În interior, înfășurat într-o pătură, se afla cadavrul înghețat al mamei sale.

Cadavrul ei fusese acoperit cu o pătură cu imprimeu de leopard, decorată cu trandafiri galbeni și roz. Alături de ea a fost găsită și o felicitare de ziua de naștere pe care scria „Pentru mama, de la Christopher și Tina” – o referire la câinele familiei.

Detectivii de la Crimă Majoră l-au arestat pe Christopher Phillips, în timp ce a fost demarată o anchetă privind circumstanțele morții mamei sale.

Christopher Phillips, director de companie, a susținut ulterior că „nu voia să o lase să plece” și că „voia să petreacă mai mult timp cu ea”.

Avocata apărării, Ruth Smith, a declarat în fața instanței că clientul său suferea de o „durere extremă” și că a așezat cadavrul mamei sale în sufragerie pentru a putea rămâne aproape de ea.

Ea a spus că Christopher Phillips îi ținea ocazional mâna mamei sale și îi povestea ce se difuza la televizor.

Bărbatul a încasat peste 78.000 de lire sterline după moartea mamei

Cu toate acestea, el a recunoscut ulterior că a împiedicat înmormântarea legală și demnă a mamei sale, precum și două capete de acuzare de fraudă pentru că nu a notificat Departamentul pentru Muncă și Pensii și Consiliul Local al Comitatului Bridgend cu privire la decesul acesteia.

În total, Christopher Phillips a primit 78.190,92 lire sterline sub formă de pensie de stat, credit de pensie, alocație de îngrijire, ajutoare pentru încălzire pe timp de iarnă, ajutoare pentru costul vieții și ajutor pentru locuință – toate acestea urmând să fie suspendate dacă decesul mamei sale ar fi fost raportat.

În luna august, el a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare de către Curtea Coroanei din Merthyr Tydfil. Instanța a aflat că Christopher Phillips renunțase la locul de muncă pentru a deveni îngrijitor cu normă întreagă al mamei sale în lunile care au precedat decesul acesteia, survenit pe 8 martie 2023.

Fiul a cumpărat congelatorul la două zile după deces

În ziua în care ea a murit, din motive necunoscute, Christopher Phillips și-a ținut mama în brațe și i-a spus că va „avea grijă de ea”.

Doar două zile mai târziu, el a cumpărat un congelator orizontal de la AO.com și l-a așezat în sufragerie, cu trupul ei înăuntru.

Când poliția a sosit în cele din urmă pentru a-l interoga, Christopher Phillips a susținut inițial că mama sa se afla la Londra, împreună cu niște veri.

Însă, când polițiștii l-au presat să ofere mai multe informații, acesta nu a putut să numească rudele respective sau să spună unde locuiau.

În apărarea sa, Smith a declarat instanței că Christopher Phillips fusese adoptat de Silvia Phillips când avea doi ani și că cei doi fuseseră „extrem de apropiați”.

Instanța a aflat că cei doi au locuit împreună timp de 50 de ani, iar Christopher Phillips a fost principalul îngrijitor al mamei sale începând din 2008.