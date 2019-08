Ce i-au făcut vizitatorii unui rinocer dintr-o grădină zoologică: „E lipsă de respect”

Imaginile au stârnit un val de comentarii care critică această acțiune, informează The Sun.



„Încă un exemplu pentru care grădinile zoologice și circurile ar trebui să se închidă”, a scris un utilizator pe Twitter.



„Doar în grădinile zoologice un rinocer poate fi tratat ca și cum e un animal domestic”, a mai scris o persoană.



Directorii grădinii zoologice din Franța au rămas stupefiați de acțiunile vizitatorilor.



„Cineva a zgâriat în mod superficial un rinocer cu unghiile. E lipsit de respect ce au făcut, dar rinocerul nici măcar nu a observat ce i s-a făcut și nu a fost rănit. Vom aduce mai mulți îngrijitori în parc. Ne vom asigura că acest lucru nu se va mai repeta. Momentan nu ne dorim mai multă distanță între rinocer și public, dar dacă observăm o degradare a comportamentului, este o măsură pe care am putea să o luăm în considerare”, a declarat directorul grădinii.

