Ce face un român ca să nu returneze PET-urile pentru garanția de 50 de bani. „Am reușit să scap de munții de PET-uri”

Românii care cumpără băuturi în ambalaje de sticlă, plastic și metal trebuie să păstreze ambalajele intacte și să le ducă înapoi la magazin pentru a recupera cei 50 de bani pentru fiecare recipient.

Un utilizator Reddit a povestit că nu se află în această situație deoarece în urmp cu doi ani și-a instalat o acasă o stație cu osmoză inversă - un filtru de apă performant care elimină impuritățile - pe care îl folosește ca să îmbutelieze apă acasă.

Acesta a detaliat și costurile. A plătit aproximativ 900 de lei pentru filtru și 5-6 recipiente din sticlă, la care se mai adaugă un cost de 300 de lei pe an pentru filtrele care trebuie schimbate periodic.

În postare precizează că acestă soluție poate fi adoptată inclusiv de cei care stau în chirie și nu pot face modificări în apartament.

Postarea integrală:



„O să încep prin a zice că soluția mea nu e fezabilă pentru oricine, însă dacă cineva se află în situația mea și e deranjat de faptul că săptămânal trebuie să-și facă un cimitir de sticle și PET-uri în casă, această soluție ar putea fi de ajutor.

Recent (acum 2 săptămâni) am aflat de legea reciclării... habar nu aveam că a fost aprobat așa ceva în România. Nu consider că e un lucru rău, Germania are acest mecanism de aproape 20 de ani. Motivul pentru care impactul legii asupra mea nu a fost resimțit este pentru că nu consum băuturi alcoolice sau sucuri, doar apă și lapte. Dacă nu ești în situația mea, atunci postarea NU reprezintă o soluție pentru tine.

Acum 2 ani am decis să achiziționez o stație de osmoză inversă și 5-6 sticle din sticlă în care să îmbuteliez apa de la filtru. Această postare nu este o reclamă pentru firmele care fac astfel de filtre, dar dacă cineva este curios de filtrul achiziționat, sunt bucuros să ofer detalii în privat.

Cu un cost inițial de ~900 de lei (filtrul plus sticlele) și cam 300 de lei pe an (pentru filtrele care necesită schimbare periodică) începând din al doilea an de utilizare, am reușit să scap de a duce munți de PET-uri săptămânal la gunoi și mai nou pe la centrele de reciclare. Testez periodic calitatea apei și în 24 de luni de utilizare nu am întâmpinat niciun fel de problemă cu apa. O folosesc atât pentru băut cât și la gătit.

Cum funcționează? Ai o baterie separată care se montează pe blat prin care consumi apa filtrată. Dacă stai în chirie și nu poți să faci modificări în apartamentul în care stai, poți să iei în considerare schimbarea bateriei de la chiuvetă cu una cu 3 căi, să îți cumperi o mufă PP pentru scurgerea de la chiuvetă pe care să o schimbi și să montezi colierul în care să intre furtunul pe care iese apa rămasă în urma procesului de filtrare.”

