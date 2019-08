Câinele care adună gunoaie și pungi de plastic atunci când se joacă cu stăpânii lui

Loli adună în fiecare zi suficiente resturi pentru a umple un sac întreg, spun fericiți stăpânii săi, potrivit Metro.

De asemenea, cățelul adună gunoaiele și din mare, atunci când stăpânii săi îl iau pe barcă.

Trish Brewster și Yan Balewicz povestesc cum câinele a început să-i imite, după ce i-a văzut cum strâng gunoaiele de pe plaja din apropierea locuinței lor.

Our politicians may not care, but Loli does #InternationalDogDay ???? https://t.co/7kmN5Rd5iF