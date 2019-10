Fenomen uluitor pe cerul Marii Britanii. Explicaţia specialiştilor

Un șofer a filmat momentul în care un meteorit trecea pe cerul Marii Britanii, scrie Mirror.

Imaginile au fost distribuite pe Twitter.

Potrivit astronomilor din Irlanda, acest eveniment nu a făcut parte dintr-o ploaie neașteptată de meteoriți.

@CorkSafetyAlert @rtenews @Corks96FM Just caught this on my dashcam outside Banteer, Cork. Bright meteor/fireball flashing across the sky. Footage doesn't do it justice, very cool. #greatballsoffire pic.twitter.com/87ey9nvuhH