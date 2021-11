Ce au făcut mai mulți săteni pentru un bărbat care risca să rămână pe drumuri: "A început să plângă, nu-i venea să creadă"

Mai multi oameni cu suflet din judetul Iași au construit în timp record o locuință pentru un bărbat de 63 de ani, rămas pe drumuri în prag de iarnă.

Impresionați că un incendiu i-a distrus casa bietului om, și așa singur pe lume, sătenii au pus mână de la mână. În sprijin le-a venit și primăria.

Bărbatul a rămas fără adapost după ce un incendiu i-a cuprins locuința din comuna Dobrovăț. Doar pereții casei bătrânești au rămas în picioare. Singur, fără nicio rudă și fără niciun venit, bărbatul risca să rămână sub cerul liber peste iarnă. În ajutor i-au sărit oamenii din sat și autoritățile locale.

Ion Olariu, proprietar: "Mi-a spus vecinul că iese fum. Eu munceam cu ziua prin sat. Deasupra pereților tot a ars. Primăria a intervenit foarte mult, cu echipa, cu muncitori, le mulțumesc foarte mult".

"Era totul dezastru în interior, nicio șansă. Am sărit în ajutor cu firma cu toti băieții și tot satul cu ce a putut, materiale de construcție, oamenii din sat. Am muncit seară când am putut cu toții", a spus un vecin.

Voluntarii au lucrat după serviciu, în timpul liber, și au reușit în două seri și o zi să ridice în aceeași curte o căsuța nouă, cu o singură încăpere.

"Ne-am descurcat că am fost mulți vreo 7-8. A început să plângă, nu-i venea să creadă", a declarat un voluntar.

"Era greu pentru el că e iarnă, vin sărbători. Mi am dorit să vin să ajut", a punctat alt voluntar.

"Unii au sărit cu materiale, alții cu bani, eu cu ce am putut, forța fizică", a mai spus un vecin.

Pompierii spun că incendiul care a distrus casa omului ar fi pornit de la sobă.

Ionel Roșu, purtător de cuvânt ISU Iași: "Cauza probabilă de producere a incendiului a fost sistemul de încălzire lăsat nesupravegheat"

Bărbatul nu are o sursă de venit constanța, așa că orice ajutor i-ar fi folos pentru a trece cu bine peste iarnă.