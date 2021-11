Patru case distruse de un incendiu, în Vaslui. De vină ar fi unul dintre proprietari, cu probleme psihice

Un incendiu puternic a distrus joi seară patru case, într-o localitate din Vaslui.

De vină ar fi unul dintre proprietari, un bărbat cunoscut cu boli psihice. Vecinii cred că el a pus focul și apoi a dispărut. Piromanul a fost găsit mort în beciul casei sale. Legiștii vor stabili cauza morții.

Alertați de fumul puternic, oamenii au ieșit din locuințe și, îngroziți, au sunat la 112. Dau vina pe un vecin cu afecțiuni psihice, care locuia singur și care i-a amenințat de mai multe ori că va da foc casei.

Localnică: ”În seara asta, cu cinci minute înainte, l-am auzit înjurând și zicând că ”vă dau foc”. Nu mi-am imaginat. Nu a durat mult. A dat foc și a plecat.”

Localnic: ”Casa din spate ardea. Am încercat să spargem ușa. Nu am reușit. A vrut să facă foc în casă, să se încălzească, probabil. A scăpat focul de sub control. A fugit și a lăsat casa să ardă.”

Trei familii au privit neputincioase cum casele lor sunt mistuite de foc.

Proprietara unei dintre case: ”Ne pregăteam să plecăm la lucru, eram cu sora. Când am ieșit în stradă, ardea. E un dezastru, abia reparasem în primăvară.”

Localnică: ”Noi am apucat să luăm mașina din fața ușii, cheile, o butelie și nu am mai putut face nimic.”

Opt echipaje de pompieri sosite de la Vaslui au reușit să stingă vâlvătaia înainte să se aprindă și alte case.

Marius Stanciu, ISU Vaslui: ”La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu violență la toate patru locuințe și exista posibilitatea să se extindă la alte trei locuințe.”

Locuințele erau vechi și construite una lângă cealaltă. Nici una nu avea asigurare. Autoritățile și comunitatea vor sprijini familiile lovite de necaz.