Ce ar putea să pățească doi tineri care și-au scris numele pe Colosseum. Cuplul a fost filmat și este căutat de poliție

Geograful Ryan Lutz, în vârstă de 38 de ani, a surprins turiștii chiar când aceștia își scriau numele cu cheile pe peretele unuia dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Italia, Colosseumul, un monument istoric vechi de 1.937 de ani.

„Ivan + Hayley 23” este mesajul pe care cei doi l-au scris.

„Nu puteam să cred când am văzut ce făcea acest nesimțit pe cărămidă. Sunt fascinat de istorie și cultură, iar el îl strica ceea ce este o crimă și am vrut să fac ceva în legăruă cu asta”, a spus Lutz pentru MailOnline.

„De asta am filmat și am arătat video-ul celor de la securitate. Paznicul mi-a zis că nu poate face nimic deoarece nu i-a văzut când au scris, dar mi-a spus că pot merge să vorbesc cu șeful lor ceea ce am și făcut și mi-a spus că a fost chemată poliția. Este ultimul lucru pe care l-am auzit, apoi am plecat de la Colosseum și mi-am continuat ziua. Am publicat videoclipul în speranța că cineva îi recunoaște și că îi identifică și că vor fi pedepsiți. Cred că amândoi, oricine ar fi ei, sunt idioți și am impresia că sunt americani pentru că noi avem o reputație pentru așa ceva. Dar eu respect cultura și istoria și sunt recunoscător că sunt un turist într-un loc precum Roma și că am fost primit de oameni minunați, apoi văd doi idioți că fac așa ceva. În mod clar nu au rușine și s-au uitat uitat la mine într-un mod bizar, iar el mi-a zâmbit și puteți auzi ce părere am eu despre el. Nu înțeleg de ce cineva ar face asta și chiar sper că vor fi prinși și pedepsiți”, a mai spus bărbatul.

Cuplul vorbea engleză și părea că vor să scrie pe perete data în care au ajuns la Colosseum, 23 iunie.

Ministrul Culturii din Italia, Gennaro Sangiuliano, a spus că fapta este una serioasă și că speră ca cei doi să fie prinși și sancționați.

Iar directorul Colosseumului, Alfonsina Russo, a spus că poliția îl caută pe bărbat și că încearcă să-l prindă.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , Dată publicare: 27-06-2023 08:20