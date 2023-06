„Au început să plângă, erau ca într-un film horror". Ansamblul "Ciobănașul", din care fac parte 17 copii, jefuit în Italia

Hoții i-au lăsat fără bagaje și fără instrumentele muzicale.

Furtul s-a petrecut în plină zi, într-o parcare privată din Torino.

Micuții au intrat într-un hypermarket, înainte să pornească la drum spre România, după ce zilele trecute au participat la un festival de muzică populară.

Pe cei trei hoţi i-a surprins un băiat care s-a întors mai devreme la autocar.

Radu-Iulian Pomohaci director al Clubului Copiilor Rădăuți: „A văzut geamul spart şi un individ în fata ușii. Și-a dat seama că ceva nu era în regulă şi a strigat”.

Dumitru Pomohaci, profesor de muzică populară: „Când au văzut copilul în faţa autocarului, au sărit pe geamul spart, maşina îi aştepta cu motorul pornit şi au demarat în trombă. Am mers acolo şi am găsit la faţa locului o movilă de sticlă şi înăuntru când am deschis partea de sus cu bagajele era toată răvăşită".

Au sunat imediat după ajutor, iar apoi copiii au intrat în autocar, să vadă dacă le-a mai rămas ceva din lucruri.

Radu-Iulian Pomohaci director al Clubului Copiilor Rădăuți: „Au luat tot, însemnând vioară, cobză, ghiozdanele toate, borsete. Au început a plânge toţi, au urcat toţi şi erau aşa ca într-un film horror".

Polițiștii italieni încearcă acum să le dea de urmă făptaşilor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 21-06-2023 08:43