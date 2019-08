Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în bagaj, după ce s-a întors din vacanța în Grecia

John England, în vârstă de 64 de ani tocmai se întorsese din vacanța pe care a petrecut-o în Kardamyli din sudul Greciei. Când a despachetat bagajul, bărbatul a găsit un scorpion, informează The Sun.



Potrivit declarațiilor lui England, scorpionul a supraviețuit unei călătorii de 11 ore. Imediat ce scorpionul a sărit din bagaj, England l-a prins cu ajutorul unui pahar și a căutat ajutor specializat pe Facebook.



„Un bărbat care are un magazin de animale exotice a văzut postarea mea și a venit să-l ia următoarea zi. De la el am aflat că scorpionul era doar un pui, iar înțepăturile lui ar fi fost ca ale unei viespi. Ei pot ajunge la o lungime de 15 centimetri și pot omorî și o sopârlă și mici rozătoare, când ajung la maturitate”, a declarat John.

