Ce a făcut o bunică în timp ce avea grijă de nepoata ei. Mama fetiței s-a supărat și i-a interzis să o mai vadă

Femeia și-a întrebat urmăritorii de pe o rețea socială dacă a greșit cu privire la faptul ca le-a interzis socrilor ei să stea inguri în preajma fiicei sale de 6 luni, după ce aceștia i-au făcut piercing în urechi fără să-i ceară acordul, potrivit People.

În timp ce soțul ei provine dintr-o cultură în care este ceva obișnuit să li se găurească urechile fetițelor, imediat după ce s-au născut, femeia susține că înainte să aducă pe lume acest copil, i-a spus socrilor că nu este de acord cu acest lucru.

„I-am spus clar că nu voi face asta și că voi aștepta până când va fi suficient de mare pentru a decide singură”, a precizat femeia.

Într-un weekend, tânăra și-a lăsat fiica cu soacra ei, care a decis să îi găurească urechile fetiței fără știrea sau consimțământul mamei.

„Când am văzut asta, am făcut o criză. Bebelușa plângea de durere și, de fapt, am dus-o la doctor pentru a le cere sfatul dacă să-i scot cerceii sau nu. Medicul nostru de familie i-a indepărat imediat deoarece era clar că o deranjau”, a mai precizat mămica.

Acela a fost momentul când mama bebelușului a decis ca soacra ei și toți ceilalți membrii care fac parte din familia soțului, cu excepția cumnatei, care era de acord cu ea, să nu mai fie în preajma fiicei sale nesupravegheate.

„Îngrijorarea mea este că va face din nou același lucru și, ca să fiu sinceră, mi-a pierdut încrederea în totalitate. I-am spus, de asemenea, că, dacă are o problemă cu asta, voi raporta la poliție ceea ce a făcut”, a scris femeia.

În timp ce tânăra a spus că soțul a fost de partea ei, ea și-a întrebat urmăritorii dacă a greșit față de socrii ei.

Comentariile au fost aproape în unanimitate în sprijinul femeii, mulți observând că acțiunile soacrei sale au fost o încălcare a încrederii.

Sursa: People Etichete: , , , , , Dată publicare: 31-01-2024 21:57