Un bărbat a salvat un bebeluș aruncat la gunoi, în Italia. „Adevăratul animal este persoana care l-a aruncat acolo”

Bărbatul a auzit copilul plângând și s-a apropiat de tomberon, unde a văzut un sac de plastic. El a crezut că este un animal, dar când a desfăcut sacul se afla un bebeluș încă legat de placentă și cordonul ombilical, scrie Rotalianul.ro.

Au fost alertate autoritățile, iar bebelușul a fost transportat la spital pentru a i se acorda îngrijiri medicale.

„La început, am crezut că este vorba de un animal, dar adevăratul animal este persoana care l-a aruncat acolo. Temperatura era de unu sau două grade sub zero. Cât timp ar fi rezistat micuțul?”, s-a întrebat bărbatul care l-a găsit.

În prezent, autoritățile au deschis o anchetă și fac cercetări pentru identificarea memei copilului sau a unui posibil cuplu implicat în acest caz.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 14-01-2024 15:22