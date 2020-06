Caz inedit la Iași. Poezie pentru cel care a vandalizat blocul

Moment inedit la Iași. Un locatar a vandalizat scara blocului și s-a trezit cu o poezie scrisă de un vecin și lipită la avizier.

Acesta a descris în versuri cum a descoperit întâmplător cine este responsabil de vandalizarea scării.

”M-am uitat pe vizor și l-am văzut pe EL cum se chinuia să dezlipească dintr-un colț o bucată lungă de tapet. / Am deschis ușa și am ieșit în prag, dar el nu s-a oprit, ci a continuat să rupă, să smulgă, să distrugă. Nedistras. / Era atât de absorbit, atât de vrăjit de ceea ce făcea, încât pentru câteva clipe am vrut să mă alătur”, a scris vecinul.

El a rămas uimit de explicația primită: ”pereții nu respiră!”

”L-am întrebat ce face, iar el întorcându-se la mine îmi spune că există o problemă în bloc: Pereții! Da, îi vezi?! Nu respiră! / Vecinul meu și-a pierdut mințile. / Și nu e greu de crezut, pentru că locuiește la fel ca mine într-un bloc împrejmuit de pereți înalți din beton. / Care opresc pământul se lunece la vale și să ne acopere”, a mai scris acesta în versurile pe care a simțit nevoia se le arate și celorlalți locatari.

