În funcție de modelul autoturismului, acesta poate fi roșu sau portocaliu, însă, indiferent de culoare, indică o problemă care nu trebuie ignorată. Cea mai evidentă cauză poate fi o baterie de 12 volți aproape descărcată, care urmează să cedeze. O altă posibilitate este defectarea alternatorului. În acest caz, timpul în care mai poți circula cu mașina este limitat, înainte ca motorul să se oprească, scrie racing.nl.

Este normal ca martorul bateriei să se aprindă pentru scurt timp atunci când rotești cheia în contact și pornești motorul. Acesta ar trebui însă să se stingă după pornire. Dacă rămâne aprins în timp ce motorul funcționează, este recomandat să duci mașina la un service cât mai curând.

Ce probleme semnalează martorul

Martorul poate semnala o baterie uzată, o problemă la sistemul electric sau o defecțiune a alternatorului. Dacă se aprinde doar în timpul mersului, cea mai probabilă cauză este o defecțiune a alternatorului. Atunci când acesta nu mai funcționează, mașina își ia energia exclusiv din baterie, care se descarcă rapid. În cele din urmă, motorul se poate opri, iar șoferul poate rămâne blocat pe marginea drumului.

În medie, poți continua să circuli între 30 de minute și o oră după aprinderea martorului bateriei. Distanța pe care o mai poți parcurge în cazul unui alternator defect depinde în principal de nivelul de încărcare al bateriei în momentul în care alternatorul a încetat să funcționeze.

Dacă bateria este complet încărcată, ai putea parcurge câteva zeci de kilometri. Pentru a face acest lucru, trebuie însă să reduci la minimum utilizarea consumatorilor electrici, precum farurile, aerul condiționat și radioul, deoarece toți aceștia folosesc energia din baterie.

Totuși, deplasarea cu un alternator defect implică riscuri, în special pe autostradă. Dacă bateria nu mai este încărcată, aceasta se poate descărca complet, iar mașina se poate opri. În plus, continuarea deplasării pentru o perioadă îndelungată poate duce și la defectarea altor componente electrice.

Alternatorul are un rol esențial în sistemul electric al mașinii: încarcă bateria și asigură alimentarea unor echipamente precum geamurile electrice, sistemul de iluminare, sistemul multimedia sau încălzirea scaunelor. Acesta transformă mișcarea de rotație a arborelui cotit în energie electrică, prin intermediul unei curele care acționează fulia alternatorului.

De regulă, alternatorul este o componentă rezistentă, care poate funcționa mult timp, inclusiv după expirarea garanției mașinii. Totuși, temperaturile ridicate, uzura excesivă și contactul cu apa îi pot reduce semnificativ durata de viață și pot provoca defecțiuni mai devreme decât te-ai aștepta.

Alternatoarele pot avea o durată lungă de viață

Dacă se aprinde martorul bateriei, nu este recomandat să îți asumi riscuri și să continui drumul fără să verifici problema. Dacă alternatorul este defect, acesta trebuie înlocuit. În schimb, dacă problema este provocată de cureaua de antrenare, poate fi suficientă înlocuirea acesteia, cu condiția ca alternatorul să fie în stare bună de funcționare.

În unele cazuri, poate fi necesară și înlocuirea bateriei. Totuși, dacă aceasta nu este deteriorată, reîncărcarea ei ar putea fi suficientă pentru a-i restabili capacitatea.

Trebuie menționat că explicațiile de mai sus se referă în principal la mașinile convenționale, cu motoare cu ardere internă și alternator acționat de o curea.

Mașinile electrice, hibridele și cele plug-in hybrid nu au, de regulă, un alternator clasic. În schimb, acestea pot folosi, de exemplu, un convertor DC-DC. Și în cazul lor se poate aprinde un martor de avertizare a bateriei, care poate indica o problemă la acest convertor sau chiar la bateria de 12 volți.