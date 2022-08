Cât costă căsătoria în largul mării, noua tendință a verii. Mențiunea specială care apare în certificatul de căsătorie

Deja sunt zeci de ambarcațiuni pe litoral pregătite pentru astfel de evenimente.

Melisa și Marius au plecat din București spre mare ca să-și unească destinele în larg. I-au rugat pe invitați să se îmbrace în alb și ce a urmat a rămas în amintirea participantilor ca o superbă petrecere.

Cristi și Nana s-au căsătorit în apele internaționale, dar în dreptul stațiunii Vama Veche, un loc special pentru ei. După ceremonie, un curcubeu și-a făcut apariția.

Cristi, mirele: ”Aici ne-am cunoscut, în Vamă și am zis să continuăm mai departe povestea”.

Nana, mireasa: ”Tot evenimentul a fost cea mai tare amintire pe care pot să o am. Am fost super relaxați, evenimentul a fost la scară mică, nu am avut de ce să mă stresez”.

Mihai, prieten: ”A fost chiar spectaculos. Foarte fain”.

Căsătoria civilă în largul mării este recunoscută de statul român, dar trebuie îndeplinite mai multe condiții.

Ambarcațiunea să fie sub pavilion românesc, căpitanul să fie român, ceremonia să se realizeze în apele internaționale, iar în jurnalul de bord să fie înscrise coordonatele cununiei.

Costul unei nunți în larg ajunge la 1.000 de euro

Documentele se depun apoi în termen de maximum 14 zile la Starea Civilă Sector 1 din București. Acolo va fi emis un certificat de căsătorie clasic valabil.

Paul Dicu, proprietar ambarcațiune: ”Locul ăla, punctele de coordonate, sunt trecute pe certificatul de căsătorie și mulți dintre ei îmi cer după ceva vreme să îi mai duc încă odată acolo. Pentru că este unic, latitudine, longitudine sunt trecute și oamenii știu că ăla e locul lor”.

Cristian Aldea, proprietar ambarcațiune: ”Mirii pot alege o ambarcațiune de 10 persoane se numește baby ora, una de 12 persoane sau una de 8 persoane. După ce ne întoarcem de pe mare, unim toate cele 4 ambarcațiuni și rămânem la petrecere, pot bea o sticlă de șampanie, fără valuri, fără să îi deranjeze și rămânem să vedem apusul”.

Costurile pentru închirierea ambarcațiunii și oficierea căsătoriei ajung la 1.000 de euro.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 03-08-2022 18:31