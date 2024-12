Loteria de Crăciun din Spania. S-au câștigat premii în valoare de 2,71 miliarde de euro

Premiul total al extragerii Loteriei Naţionale din 22 decembrie a atins 2,71 miliarde de euro în acest an, depăşind suma totală de anul trecut: 2,59 de miliarde de euro.

Premiul cel mare, cunoscut drept 'El Gordo' (Grăsuţul), a fost câştigat în oraşul Logrono din nordul Spaniei, capitala regiunii La Rioja, care a devenit celebră pentru numărul mare de câştigători din rândul localnicilor.

Today, like every 22 Dec since 1812, the traditional Christmas Lottery or GORDO DE NAVIDAD takes place and it's one of those moments when people go totally crazy. It's held at the Teatro Real and people usually go dressed up. There are more than 15,000 prizes. pic.twitter.com/ky1ynh8DA0