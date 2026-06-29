La prânz, când aerul este irespirabil în Capitală, ștrandurile devin neîncăpătoare.

Cuplu: „Foarte bine. Ne bronzăm, suntem la piscină. Am terminat acum sesiunea și am zis să ne relaxăm puțin.”

Copil: „Am fost la valuri și m-am bălăcit când au venit.”

George Florea, director general: „Sezonul a început de weekendul trecut, când căldura în sfârșit și-a făcut apariția. Weekendul trecut au fost în jur de 4.000 de clienți. Avem zona de animație pentru copii, aqua gym în fiecare zi, muzică live în fiecare zi, spumă, party.”

Ștrandurile din București rămân deschise până în primul weekend din septembrie.