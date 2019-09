Cântecele pentru copii folosite ca instrumente de manipulare. Ce urmăresc autoritățile

Din playlist fac parte „Baby Shark” și „Raining Tacos”, două melodii foarte populare, scrie CNN.

Pavilionul de lux Waterfront Lake poate fi închiriat cu sume între 250 și 500 de dolari pe oră. Tocmai din acest motiv, oficialii au decis să îi descurajeze pe oamenii fără adăpost să se instaleze în zonă, determinându-i pe aceștia să caute cămine special amenajate.

Un reporter al postului local CBS12 și-a expimat, pe Twitter, nemulțumirea legată de modul în care autoritățile locale au decis să gestioneze problema oamenilor fără adăpost.

“Raining Tacos” is an obnoxious song playing at Lake Pavilion in West Palm Beach. City officials say it’s to deter people for congregating at the park late at night. Someone is still out here sleeping through it @CBS12 pic.twitter.com/YqJZHBU8fw