"În sezonul 2026-2027, un număr de 225 de perechi noi de patine, mărimile 26-47, se vor adăuga celor existente, astfel că iubitorii acestui sport vor avea la dispoziţie, spre închiriere, un total de aproximativ 450 de perechi. Şi în acest an, patinoarul de la poalele Tâmpei îşi va deschide porţile de Moş Nicolae, cu cea mai bună gheaţă, lumini festive şi o atmosferă desprinsă din poveştile de iarnă", au transmis, pe Facebook, reprezentanţii CJ Braşov.

Olimpia este cel mai mare şi singurul patinoar deschis în aer liber, de dimensiuni olimpice, din ţară, având 1.800 de metri pătraţi, aici tradiţia patinatului datând din 1894.

Deocamdată nu au fost anunţate tarifele pentru actualul sezon, însă anul trecut preţurile de intrare porneau de la 15 lei pentru copiii de maximum 14 ani şi ajungeau la 25 de lei pentru adulţi. Închirierea patinelor a costat 25 lei/perechea, iar a unui dispozitiv ajutor de patinaj - 15 lei.

În afară de Olimpia, în zona metropolitană a Braşovului, în actualul sezon rece, va mai funcţiona un patinoar mobil în aer liber la Ghimbav. Primăria oraşului a contractat, luna trecută, o firmă pentru amplasarea unui patinoar mobil cu o suprafaţă de aproximativ 400 de metri pătraţi.