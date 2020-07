Brad Pitt „a prevestit” pandemia de coronavirus. Le spunea oamenilor să poarte măști de protecție cu mult timp înainte

Brad Pitt a recomandat cu mult timp înainte de răspândirea noului coronavirus că măștile de protecție ar trebui purtate, susținând această inițiativă.

Actorul de 56 de ani de la Hollywood a început să promoveze ideea purtării măștii de protecție, după o călătorie în Japonia, unde a observat că multe persoane o purtau, cu câteva luni înainte de a impune restricțiile, transmite Mirror.

„Am văzut oameni purtând măști. Când am fost prima dată acolo și am văzut toți oamenii purtându-le în aeroport, m-am gândit că sunt paranoici. După aceea am înțeles că le purtau pentru că erau răciți și voiau să se protejeze unii pe alții”, a povestit Pitt.

După acea vizită, el a continuat să recomande oamenilor să poarte măști de protecție, cu câteva luni înainte de pandemia de coronavirus.

„Nu știu de ce noi, restul lumii, nu facem asta”, a mai adăugat actorul.