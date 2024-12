Binefăcătorii cu mașini off-road au vizitat un cătun izolat din Bihor. „E de neimaginat viața de zi cu zi a acestor oameni”

20 de mașini de teren, folosite, de obicei, pentru curse de anduranță, s-au umplut de alimente indispensabile într-o casă.

Oamenii au dus ulei, zahăr, făină, fructe, dulciuri, sucuri și apă unor familii nevoiașe, care trăiesc în zona de munte din Bihor și care ajung cu greu la magazin. Drumul presărat cu fapte bune a fost o adevărată provocare.

Șofer: „Am avut parte de o urcare mai serioasă. Din păcate, o parte din mașini se pare că au rămas împotmolite. O luăm la pas, nu știu, 800 de metri, un kilometru."

Dar efortul a meritat. Oamenii i-au primit cu bucurie pe spiridușii moșului.

Bătrână: "Sănătate să aveți!”

Vizitatori: „Mulțumim, mulțam frumos."

Daiana Doble - membru West Alpine Off Road Oradea: "A fost o experiență de neuitat. E de neimaginat situația și viața de zi cu zi pe care acești oameni o au."

Membrii asociației din Oradea au făcut o tradiție din această cursă caritabilă.

Florin Șchiopu - membru West Alpine Off Road Oradea: „Asociația noastră a ajuns la cea de-a 13-a campanie. Am ajuns anul acesta în cele mai izolate locuri. Am avut parte de foarte multă bucurie, văzând oamenii cât se bucură de niște bunuri simple, alimente de bază care să le asigure viața, traiul simplu și masa plină de sărbători."

Astfel de acțiuni nu ar fi posibile fără donații.

