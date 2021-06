Avram Iancu a înotat 12 ore fără oprire pe Bega, în pregătirea recordului mondial. ”Cel mai dur antrenament din viața mea”

Înotătorul Avram Iancu a înotat duminică timp de 12 ore fără întrerupere în râul Bega, la Timișoara, antrenament pentru recordul mondial pe care intenționează să-l stabilească pe Lacul Balaton, unde vrea să înoate 3 zile și 3 nopți încontinuu.

Avram Iancu a înotat duminică 12 ore fără oprire, de la ora 9 dimineața la 9 seara, pe râul Bega, la Timișoara, încurajat de susținătorii care s-au strâns pe malul apei, scrie Opinia Timișoarei.

Înotătorul din Valea Jiului, bibliotecar de profesie, se antrenează pentru recordul mondial pe care vrea să-l stabilească la mijlocul lunii iulie, când va merge în Ungaria pentru a străbate înot de două ori Lacul Balaton, timp de 3 zile și 3 nopți, fără oprire, pe distanța de 150 de kilometri.

Avram Iancu vrea să doboare astfel recordul mondial de 67 de ore și 16 minute de înot fără întrerupere pentru a sărbători 45 de ani de la când Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

Despre încercarea de pe Lacul Balaton: ”Va fi foarte dur”

În atrenamentul de la Timișoara, înotătorul a parcurs timp de 12 ore distanța dintre Podul Mitropolit Andrei Șaguna și Podul Traian, fără a atinge malurile.

O mulțime de oameni l-au încurajat pe Avram Iancu pe ultimele zeci de metri din cursa, au aprins fumigene și l-au aplaudat minute în sir.

„Este cel mai dur antrenament pe care l-am făcut vreodată în viață mea. Și am înotat toată Dunărea de la izvoare până la vărsare, dar antrenamentul asta m-a rupt și o să vă spun și de ce. Peste 8 ore am înotat în amonte, ceea ce este cumplit. Bega are aceeași constanță. Omul nu. Și eu a trebuit acum să mă mențin la nivelul acesta de curgere al canalului Bega. Mulțumesc timișorenilor, am văzut foarte multe zâmbete, am văzut părinți și copii care au zâmbit, am văzut un pic de fericire”, a spus Avram Iancu la finalul celor 12 ore de înotat.

„Va fi foarte dur, pentru că vorbim de 3 zile și 3 nopți de înot încontinuu, fără niciun fel de oprire, exact ca aici. Eu cred că dacă îmi voi antrena acest organism pe care îl am în dar de la Dumnezeu, în același timp, dacă ne vă îngădui Dumnezeu, eu cred că putem să reușim să facem un nou record și de data aceasta”, a adăugat Avram Iancu.

Performanțele lui Avram Iancu

Bibliotecarul din Petroșani este cunoscut pentru performanțele sale sportive. În prezent, Avram Iancu este deținătorul recordului românesc la înot de anduranță, el reușind în 2020 să înoate în Dunăre timp de 36 de ore și 29 de minute.

Totodată, a traversat înot Canalul Mânecii, în august 2016, iar în vara anului 2017 a înotat întreg cursul Dunării, pe o distanță de 2.860 de kilometri.

Pe lista reușitelor este înscrisă și traversarea Mării Negre, în toamna lui 2018, când a înotat 680 de kilometri, de-a lungul țărmului, de la Sulina la Istanbul, timp de 60 de zile.

În martie 2019, hunedoreanul a încheiat și ultramaratonul de la Polul Nord. Iancu a parcurs cei 611 kilometri ai cursei Arctic Ultra 6633, de la Eagle Plains (Yukon) până la Tuktoyaktuk, în 206 ore și jumătate, timp neoficial, potrivit AIMX.ro, terminând al treilea.