Avram Iancu a terminat cea mai dură cursă din lume. Reacția sa la final

Curajosul bibliotecar Avram Iancu a terminat pe locul trei ultramaratonul Arctic, o cursă dificilă, dincolo de cercul polar, câştigat în ultimii trei ani de Tibi Ușeriu.

Avram Iancu a fost urmărit de soţia sa, care a avut o singură dorinţă: să nu mai participe niciodată la curse atât de grele.

Ultima etapă a celui mai dificil maraton din lume, care a avut în acest an 611 km şi s-a desfăşurat în condiţii extreme în Canada, dincolo de Cercul Polar, a fost cumplită. Ca să aibă putere, Avram Iancu s-a odihnit înainte.

Din România, soţia sa i-a urmărit traseul cu inima strânsă. La un moment dat chiar a dispărut de pe radar, din fericire a fost doar o problemă tehnică.

Anca Iancu, soţia lui Avram Iancu: "Nu-mi doresc să mai plece la curse din astea aşa riscante. Urmăream pe hartă şi vedeam că mai are foarte puţin. Tot acest parcurs a fost cumplit pentru mine."

Între timp, Avram Iancu intrase în ultima etapă a traseului şi îi dedica un cântecel.

Nu toţi participanţii la ultramaraton au fost la fel de norocoşi. Ca să nu îngheţe, unul dintre ei şi-a dat foc la sanie. Românul nostru a ajuns la final al treilea.

Avram Iancu a devenit în 2016 primul român care a traversat Canalul Mânecii fără costum de protecţie. În 2017 a traversat Dunărea de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră.

”Mi-am dus drumul până la capăt. Până la capătul lumii. Și deși am reușit nu am niciun merit, e doar îngăduință divină. Iar locul 3 obținut la una dintre cele mai grele curse din lume e doar o răsplată nesperată pentru tot ceea ce am îndurat aici. Dumnezeu să binecuvânteze ROMÂNIA!” este reacția lui Avram Iancu la finalul cursei.

