Atmosferă incendiară la ”Nostalgia" care a unit unit mai multe generații pe același ring de dans

Hiturile pe care se dansa odinioară la petreceri au încins atmosfera toată noaptea în Capitală.

Festivalul de muzică "Nostalgia" a adus în același loc adolescenţi și oameni trecuți de prima tinerețe. Cu decoruri retro și scene tematice, petrecerea s-a transformat într-o fabrică de amintiri.

Muzica din toate genurile a adus mii de oameni vineri seară, în parcul Izvor din Capitală. Au încins atmosfera melodii care în topuri la începutul anilor 2000. Sau chiar înainte de revoluţie.

Latino, electronică sau lăutărească, s-a cântat pentru toate gusturile şi pe toate ritmurile.

Petrecăreţii au avut şi locuri special amenajate pentru poze cu accente retro.

Fată: ”Prima dată când am fost la Nostalgia a fost la Untold, iar de atunci eu și toată gașca mea ne-am îndrăgostit maxim, așa că am profitat de ocazie și am venit la primul lor festival oficial. Să facem și poze, să facem și content, să facem multe multe lucruri. Am și mâncat, mâncarea e foarte bună”.

Fete: ”Ne simțim extraordinar, nostalgice”.

Reporte: Și zonele de poze instagramabile?

Fată: ”Chiar perfecte, ne gândeam că nu avem timp să facem poze în toate zonele.”

La festival sunt aşteptaţi nostalgici până duminică seară. Atmosfera este garantată până în zori.