Astăzi este ziua grădinăritului în pielea goală. Ce trebuie să faci în această zi

7 mai este ziua grădinăritului în pielea goală, a fripturii din pulpă de miel, dar și a benzilor desenate gratuite.

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua fripturii din pulpă de miel

Friptura din pulpă de miel, condimentată cu mirodenii delicioase şi ierburi aromatice precum rozmarin şi usturoi, este considerată o delicatesă în multe regiuni din lume şi este celebrată pe 7 mai (#RoastLegofLambDay).

Oaia a fost unul dintre primele animale domesticite de om, iar dovezi ale existenţei acestei specii datează din jurul anului 11.000 î.e.n., în Mesopotamia. În acele timpuri, exista o varietate de oaie denumită muflon, destul de diferită de specia cu blană abundentă cu care suntem familiarizaţi în ziua de azi.

Muflonii erau crescuţi pentru carne şi lapte, iar pielea era folosită la confecţionarea pergamentului şi a velumului. Lâna a început să fie folosită abia în jurul anului 6.000 î.e.n. în Iran.

Carnea de oaie este un preparat apreciat în bucătării din lumea întreagă, iar lâna este vitală pentru multe economii. Ziua fripturii din pulpă de miel celebrează cel mai popular dintre felurile pe bază de carne de miel, un preparat bogat şi savuros, servit de multe ori cu mentă.

Ziua grădinăritului în pielea goală

Ziua grădinăritului în pielea goală (#NakedGardeningDay) combină plăcerea activităţilor în grădină cu revenirea la starea naturală a trupului.

În anumite culturi, nuditatea este sexualizată, iar starea naturală a trupurilor noastre este considerată inconfortabilă şi ruşinoasă. Nuditatea continuă să fie unul dintre tabuurile societăţii în care trăim.

Ziua grădinăritului în pielea goală încearcă să contracareze această tendinţă, combinând o activitate de zi cu zi, grădinăritul, cu o altă activitate perfect naturală, aceea de a sta în pielea goală.

De ce să grădinăreşti în pielea goală? În primul rând pentru că poate fi distractiv, eliberator şi revigorant. În al doilea rând, grădinăritul este în fruntea listei de activităţi pe care oamenii le-ar practica în pielea goală. În plus, cultura noastră are nevoie să evolueze spre un sentiment sănătos de acceptare a trupului şi a relaţiilor cu mediul natural.

Ziua pregătirii comunităţii în caz de incendii de vegetaţie

Incendiile de vegetaţie sunt dificil de stăpânit şi deosebit de devastatoare, se produc în zonele rurale sau în regiunile împădurite. Dacă nu sunt ţinute în mod adecvat sub control, pot distruge suprafeţe importante de pădure, pârjoli sute de copaci şi izgoni animalele sălbatice din adăposturi.

Acest fenomen se poate produce din mai multe motive, dar de cele mai multe ori este stimulat de fenomene naturale precum fulgere, erupţii vulcanice, caniculă. În regiuni rezidenţiale, incendiile de vegetaţie pot fi declanşate de ţigări aruncate, scântei provenite de la echipamentul de lucru sau de piromani.

Ziua dedicată pregătirii comunităţii în caz de incendii de vegetaţie (#WildfireCommunityPreparednessDay), iniţiată de Asociaţia naţională pentru protecţie împotriva incendiilor din Statele Unite, încearcă să educe comunităţile în legătură cu măsurile de prevenţie, dar şi asupra acţiunilor care trebuie puse în aplicare în caz de incendiu.

Ziua benzilor desenate gratuite

Ziua benzilor desenate gratuite (#FreeComicBookDay) este un prilej pentru magazinele de benzi desenate din diferite părţi ale lumii de a oferi reviste în mod gratuit celor care le trec pragul.

Benzile desenate au o istorie mai îndelungată decât credem majoritatea dintre noi. Dovezi ale existenţei artei secvenţiale datează din timpuri imemoriale şi coincid cu istoria primelor desene făcute de oameni.

Benzile desenate sunt un mediu propice pentru a spune poveşti în cele mai fantastice feluri, pentru a împărtăşi idei politice şi platforme şi mai ales pentru a ironiza personalităţile politice din toate vremurile.

Ziua benzilor desenate gratuite (FCBD) este un prilej de a oferi aceste minunate opere de artă şi literatură celor care nu şi le pot permite.

Ziua benzilor desenate gratuite a fost înfiinţată de americanul Joe Field în 2001. La vremea respectivă, acesta era directorul unui magazin de reviste de benzi desenate situat lângă un magazin cu îngheţată care părea că adună capital de promovare în urma unei zile în care oferea o îngheţată gratuit. Joe a iniţia un demers asemănător în domeniul benzilor desenate.

Prima ediţia a FCBD a fost marcată în 2002 şi a coincis cu lansarea peliculei ''Spider-Man''.