Un studiu realizat în Turcia, pe un eșantion de 607 femei, sugerează că persoanele care consumă mai des alimente ultraprocesate, precum băuturile răcoritoare îndulcite și anumite gustări, tind să raporteze simptome premenstruale mai intense. Cercetarea, publicată în revista Scientific Reports, a identificat însă și două comportamente alimentare asociate cu simptome mai ușoare: capacitatea de a nu reacționa imediat la impulsul de a mânca și evitarea sentimentelor de vinovăție sau a autocriticii după ce o persoană alege să consume un anumit aliment, scrie Science Alert.

Cum a fost realizat studiul

Cercetătorii au recrutat femei cu vârste între 18 și 30 de ani prin intermediul rețelelor universitare, al rețelelor sociale și al recomandărilor venite din partea altor participante.

În cadrul unui chestionar online, femeile au evaluat simptomele pe care și le aminteau din săptămâna dinaintea menstruației. Printre acestea s-au numărat durerile, modificările somnului și ale apetitului.

Participantele au răspuns și la întrebări despre frecvența consumului de alimente ultraprocesate, respectarea principiilor dietei mediteraneene și modul în care reacționează la senzația de foame și la poftele alimentare. Dieta mediteraneeană pune accent pe alimente precum legumele, fructele, fasolea, peștele și uleiul de măsline.

Analizând împreună aceste informații, cercetătorii au putut verifica dacă asocierea dintre consumul de alimente ultraprocesate și intensitatea simptomelor se menține și după ce iau în calcul alimentația generală, comportamentele alimentare, vârsta și regularitatea ciclului menstrual. Rezultatul a fost pozitiv.

În schimb, respectarea mai strictă a dietei mediteraneene nu a prezentat o asociere clară cu intensitatea simptomelor în această analiză.

„Rezultatele noastre sugerează că un consum mai ridicat de alimente ultraprocesate este asociat cu o intensitate mai mare a simptomelor premenstruale, însă asocierea a fost relativ redusă după luarea în calcul a altor factori relevanți”, a declarat Ziya Erokay Metin, cercetător în domeniul nutriției la Universitatea de Științe ale Sănătății din Ankara, pentru publicația ScienceAlert.

Legătura dintre poftele alimentare și simptome

Chestionarul privind consumul de alimente ultraprocesate avea un punctaj cuprins între 0 și 11. Pentru fiecare punct suplimentar, scorul mediu al simptomelor premenstruale creștea cu aproximativ un punct, pe o scală de la 44 la 220.

Metin a subliniat că alimentația este doar unul dintre numeroșii factori care pot influența starea femeilor înainte de menstruație. Schimbările hormonale, stresul și calitatea somnului au, de asemenea, un rol important.

Cercetătorul a explicat cele două comportamente asociate cu simptome mai ușoare folosind exemplul poftei de ciocolată.

Dacă apare dorința de a mânca ciocolată, o persoană poate face o pauză și se poate întreba dacă îi este cu adevărat foame sau dacă își dorește ciocolata pentru efectul reconfortant. Specialiștii numesc acest comportament „non-reactivitate” (non-reactance): capacitatea de a nu acționa automat în urma unui impuls alimentar.

Persoana poate decide în continuare să mănânce ciocolata. În acest caz, al doilea comportament, lipsa judecății negative, înseamnă acceptarea alegerii fără sentimente de eșec sau vinovăție.

Ce au arătat cercetările anterioare

Metin și colegii săi au analizat anterior modul în care atracția față de alimente se schimbă de-a lungul ciclului menstrual.

Într-un studiu publicat în 2025 în Journal of Nutritional Science, cercetătorii au urmărit 150 de femei în trei etape diferite ale ciclului. La fiecare evaluare, participantele cu sindrom premenstrual au obținut scoruri mai mari la măsurarea atracției față de mâncare pentru plăcerea oferită de aceasta, chiar și atunci când nu le era foame din punct de vedere fizic. Studiul nu demonstrează că alimentele ultraprocesate provoacă simptomele

Cercetătorii atrag atenția că noua analiză nu poate stabili dacă femeile au consumat mai multe alimente ultraprocesate înainte ca simptomele să se intensifice sau dacă agravarea simptomelor le-a modificat alegerile alimentare. Prin urmare, rezultatele nu demonstrează că reducerea consumului acestor produse ar ameliora sindromul premenstrual.

Studiul s-a bazat și pe amintirile participantelor, iar aproximativ patru din cinci femei aveau studii universitare. Acest lucru limitează măsura în care concluziile pot fi generalizate la întreaga populație.