Alertată de câini, o mamă a făcut o descoperire șocantă în camera fiului ei de 10 ani. VIDEO

Kelsey Smith se afla pe terasa din spatele casei când a auzit cum cîinii au început să latre foarte tare, dar nu le-a dat prea mare importanță la început. Animalele au continuat să o alerteze însă așa că a intrat în casă să verifice ce se întâmplă, când a observat o persoană care dormea în patul fiului ei de 10 ani.

Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Vedeți VIDEO aici.

„M-am apropiat și am realizat că este o persoană fără adăpost, așa că am ieșit imediat din cameră și am sunat un prieten ca să îi cer ajutorul”, a spus Smith.

Femeia care a intrat prin efracție în casă a sărit din pat și a aruncat un fotoliu spre Smith, înainte să fugă din locuință. Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Aceasta a fost arestată sub acuzațiile de furt și hărțuire.



Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 16-09-2022 16:25