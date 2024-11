Reacția TikTok, după acuzațiile privind conturile false: ”Nu am găsit dovezi ale unei Operațiuni de Influență Secretă”

Platforma subliniază ”măsurile luate pentru a asigura transparența și securitatea în procesul electoral din România”.

Vă prezentăm mai jos reacția platformei de socializare TikTok:

”În urma alegerilor recente din România, aș dori să reafirm angajamentul neclintit al TikTok de a oferi un spațiu digital sigur, transparent și de încredere pentru cei 8 milioane de români de pe platforma noastră. Pe TikTok, oamenii se adună pentru a învăța, descoperi și a se conecta, iar protejarea confidențialității, securității și siguranței lor reprezintă prioritatea noastră principală.

O serie de rapoarte înșelătoare și false au ridicat întrebări despre rolul TikTok în cadrul acestui recent proces electoral, distorsionând măsurile cuprinzătoare pe care le-am implementat pentru a sprijini procesul electoral din România.

În mod remarcabil, majoritatea candidaților au interacționat activ cu românii pe diverse platforme digitale, nu doar pe TikTok. Vă asigur că TikTok a luat măsuri exhaustive pentru a asigura integritatea platformei înainte, în timpul și după alegeri.

Oferim următoarele date din perioada septembrie-noiembrie a acestui an:



• Am eliminat peste 66.000 de conturi false, 7 milioane de like-uri false și 10 milioane de urmăritori falși.

• De asemenea, am prevenit 40 milioane de like-uri false și am blocat mai mult de 216.000 de conturi de spam care ar fi fost create.

• Până în prezent, nu am găsit dovezi ale unei Operațiuni de Influență Secretă pe platforma noastră în ultimele săptămâni, legate de alegerile prezidențiale în curs din România, nici dovezi de influență străină.

• În raportul nostru lunar privind Operațiunile de Influență Secretă din septembrie, am dezvăluit că am destructurat o rețea care viza publicul român, deși aceasta era separată de campania lui Georgescu și nu a jucat niciun rol în promovarea acesteia.

• Deși unii au susținut că există 5.000 de conturi false legate de interferența în alegeri, investigațiile noastre nu au găsit dovezi pentru a susține acest lucru.

Totuși, rămânem complet disponibili pentru a colabora cu autoritățile române pentru a investiga și a rezolva orice preocupări”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: