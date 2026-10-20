Voluntarii vor locui într-o cabană independentă de 24 de metri pătrați, situată într-o zonă împădurită, la aproximativ 100 de metri de casa gazdei, scrie El Espanol.

Cazarea este dotată cu paturi suprapuse, bucătărie cu frigider, rezervor cu apă potabilă, sobă pe lemne și iluminat solar. Voluntarii au acces și la baie, piscină și grădină ecologică.

Trei-patru ore de muncă pe zi

În schimbul cazării și al ingredientelor pentru mesele vegetariene, participanții trebuie să lucreze între trei și patru ore zilnic. Sarcinile includ îngrijirea grădinii, hrănirea animalelor, transportul lemnelor de foc și întreținerea fermei.

Voluntarii vor participa și la recoltarea legumelor, curățarea spațiilor comune și alte activități gospodărești. Proiectul promovează descreșterea economică, utilizarea resurselor locale și un stil de viață bazat pe sustenabilitate și consum responsabil.

La fermă trăiesc doi câini, inclusiv un mastiff de talie mare, doi măgari, pe nume America și Pedrito, găini și albine. Respectul față de animale și disponibilitatea de a participa la îngrijirea lor sunt esențiale.

Organizatorii caută persoane care se pot adapta unui trai simplu, sunt dispuse să muncească fizic și pot colabora cu ceilalți participanți. Cunoștințele de bază privind utilizarea uneltelor agricole reprezintă un avantaj.

Voluntarii trebuie să rămână la fermă minimum o lună, pentru a se integra în activitățile zilnice și a contribui la întreținerea proprietății.

Ferma se află într-o zonă rurală, însă Madridul poate fi accesat cu autobuzul, stația fiind situată la aproximativ un kilometru și jumătate. Experiența le oferă participanților ocazia de a învăța tehnici de agricultură ecologică și de a petrece o lună departe de agitația orașului.