Arhitect, despre ce cumpără românii: Locuințe cu bucătării fără ventilație proprie și camere înghesuite

Pentru că România nu mai are un program de locuințe sociale care să funcționeze, este de părere arhitectul Radu Negoiță, unii români au ajuns să cumpere apartamente care nu respectă normele în vigoare.

Invitat în emisiunea Conectat la România, realizată de la Laura Culiță, arhitectul a vorbit pe larg despre ce probleme a văzut în modul în care se construiesc unele locuințe. Sunt folosite inclusive trucuri pentru a face mai multe camere, dar cu mai puțin confort.

Urmăriți ce a spus pe larg Radu Negoiță în VIDEO.

Radu Negoiță, arhitect: „Pentru că statul nu le putea pune locuințe cu suprafețe mai reduse, oamenii aveau două posibilități - ori n-aveau unde să stea, ori își cumpărau apartamente care nu respectau normele. Există o concurență foarte mare pe segmentul ultraieftin, unde omul nu prea comentează, nu prea știe ce confort îi garantează legea, unde statul nu-i trage de urechi pe dezvoltatori.”

Negoiță: „Apar apartamente unde, la fațadă, în loc ca fiecare apartament să ocupe mai mult, adică să aibă și living-ul fereastră, și bucătăria fereastră, tragi bucataria în spatele livingului, bucătăria nu mai are fereastră, are doar living-ul, și-ți încap mai multe de-a lungul aceluiași culoar. Pur și simplu bucătaria nu are propria ventilație, iar hota în foarte puține situații face față, mai ales dacă e cu recirculare.”

Potrivit legii locuinței, un apartament cu două camere trebuie să aibă o suprafață utilă de minimum 52 mp, cel cu trei camere – 66 mp, iar o garsonieră – 37 mp. Înălțimea liberă minimă a camerelor de locuit trebuie să fie de 2,55 m, cu excepția mansardelor.