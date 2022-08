Ploieștenii au rămas fără apă caldă pentru o lună. Primarul Ploieștiului a anunțat acțiune penală

Oamenii au fost anunţaţi despre sistarea furnizării prin afişe postate la intrarea în blocuri.

Printre instituţiile afectate se numără și Secția de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) şi Spitalul de Pediatrie Ploieşti, potrivit News și Agerpres.

Ce spune Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici

Primarul Ploieştiului, Andrei Volosevici, a anunţat, luni seară, într-o conferinţă de presă, că a „denunţat penal” contractul de delegare a gestiunii serviciului de furnizare a agentului termic în sistem centralizat, arătând, în acelaşi timp, că soluţia pentru ca oraşul să nu rămână fără apă caldă există, dar situaţia a fost „premeditată”.

„Am denunţat penal contractul, aşa că nu pot să mă duc să reziliez ceva ce eu consider că e ilegal. Am formulat plângere penală pe acest contract care nu are legătură cu documentaţia adoptată de Consiliul Local şi Consiliul Judeţean. Cer public ca autorităţile statului să îşi facă datoria,” a spus edilul, potrivit Agerpres.

El a indicat că acest contract, care este „făcut şi semnat ilegal”, conţine o clauză care nu a fost votată de CL şi care obligă municipalitatea să-i plătească în avans operatorului, contrar legii, 50% din cheltuielile cu materia primă.

Volosevici a prezentat un document datat în 30 iunie adresat, de către operatorul Termoficare Prahova SA, Consiliului Judeţean, Consiliului Local şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Termo Prahova şi despre care spune că a sosit pe adresa de mail a primăriei abia în cursul zilei de astăzi, la ora 17,35, în care operatorul informează despre faptul că a încheiat un contract de închiriere a două cazane de apă fierbinte, pentru o perioadă de 12 luni.

Conform informării prezentată de primar, cele două cazane trebuiau să asigure furnizarea serviciului în condiţiile şi parametrii contractului de concesiune.

„Cred că este mai clar decât oricând cine trebuie să se ocupe de infrastructura care să asigure motorul, care înseamnă furnizare de căldură, că ADI habar nu are ce a făcut, că soluţiile existau. (...) Dragi ploieşteni, (...) ei erau deja foarte clar şi bine premeditaţi să facă lucrul ăsta. Pare că această hârtie atestă că aceste CAF (cazane de apă fierbinte) erau luate să asigure continuitatea serviciului de termie. Eu cred că nişte oameni nu sunt zdraveni la cap. (...) Totul a fost premeditat,” a spus Volosevici.

Președintele Consiliului Județean Prahova și al ADI Termo Prahova: „O să dezbatem posibilitatea rezilierii contractului”

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Prahova, care este şi preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Termo Prahova, Iulian Dumitrescu, a anunţat, luni, într-o şedinţă de îndată a CJ, că a convocat o şedinţă AGA a ADI Termo Prahova în care se va discuta rezilierea acestui contract.

„Avem o firmă care deţine contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de termie în municipiul Ploieşti. Firma asta a câştigat licitaţia acum două luni de zile, iar acum, de la 1 august, a anunţat că suspendă livrarea de apă caldă în municipiul Ploieşti. Mi se pare total inacceptabil să întrerupă livrarea de apă caldă către populaţie. Mi se pare inadmisibil să creadă orice firmă ar veni să preia serviciul acesta de apă caldă şi termie că poate să facă ce vrea aici în Ploieşti. Mâine am convocat o şedinţă AGA la ADI Termie şi în şedinţa asta o să dezbatem posibilitatea rezilierii contractului de termie, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale,” a spus Dumitrescu, conform Agerpres.

Proteste ale locuitorilor Ploieștiului

Reprezentanţii Uniunii Asociaţiilor de Proprietari din Ploieşti au anunţat că vor ieşi în stradă şi vor organiza proteste împotriva lui Iulian Dumitrescu, unul dintre liderii PNL la nivel naţional.

„Cerem preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu să înţeleagă faptul că CET Brazi aparţine instituţiei pe care o conduce şi să găsească sursele financiare pentru că să se poată repara CAF 2, dar în acelaşi timp, în paralel, ploieştenii să aibă apă caldă în apartamente şi spitale,” se arată într-un comunicat al UAP Ploiești, citat de News.

Preşedintele Uniunii, Eugen Cristescu, i-a cerut lui Iulian Dumitrescu să nu transforme ploieştenii în victime colaterale ale unor neînţelegeri politice între membri ai aceluiaşi partid, PNL.

„Dacă Iulian Dumitrescu vrea să-şi arate muşchii la Andrei Volosevici, n-are decât să o facă în şedinţele de partid, în privat, dar nu pe spatele ploieştenilor, în spaţiul public, pentru că iese rău. La fel şi Andrei Volosevici. Ajunge, ne-am săturat de ceartă voastră infantilă!,” a spus Cristescu.

