Câți bani primesc fermierii pentru noi culturi de pomi fructiferi și pepiniere

Din această cauză importăm mere și pere de peste 80 milioane, de euro anual. Pentru a salva ce se mai poate, Guvernul le dă bani celor, care înfiinţează culturi noi de pomi fructiferi și pepiniere. Fermierii au la dispoziție două luni dacă vor să acceseze fonduri. Iar cele mai bune proiecte pot primi peste un milion de euro.

O livadă din Bistriţa cu meri și peri se întinde pe aproape cinci hectare. Pomii au fost plantați în urmă cu șase decenii și întreaga suprafață a rămas moștenire din generație în generație.

De ani de zile, însă, aici nu s-a mai investit niciun leu, iar producția a fost lăsată în voia sorții. Actualul proprietar recunoaște că a renunțat la ideea de a mai îngriji livada.

Ioan Tăut, proprietarul livezii: "Nu sunt lucrate livezile că oamenii au îmbătrânit și nu mai au posibilitatea să le muncească/acum pasc cu oile pe locurile oamenilor."

Număr pomi fructiferi:

1990 -124 milioane

2021- 74 de milioane

SURSĂ: INS

Și nu este un exemplu singular - livezi pe mii de hectare sunt abandonate peste tot țara. Avem mai puțini meri, peri, pruni, cireși sau gutui de la an la an.

Suprafața livezi pe rod:

1990 - 230 mii hectare

2021 - 137 mii hectare

SURSĂ: INS

Iar în ultimii 30 de ani, suprafețele aproape că s-au înjumătățit. În tot acest timp cumpăram fructe aduse din import cu sute de milioane de euro, iar exporturile noastre obțin profituri ridicole, de câteva milioane.

Valoare import mere, pere și gutui/Valoare export mere, pere, gutui

2018 -71 mil euro 2018 - 1,9 mil euro

2019 - 64 mil euro 2019 - 1,2 mil euro

2020 - 86 mil euro 2020 - 1 mil euro

SURSĂ: INS

Bate, însă, un vânt al schimbării

Un tânăr din județul Alba a investit peste 70 mii euro din resurse proprii într-o livadă de cireși, peri, caiși și piersici. Acum se gândește să obțină banii europeni din programul AFIR pentru utilaje moderne de recoltare.

Nicolae Cioază, proprietar livadă: "Având în vedere că tinerii sunt plecați din România dincolo sunt plătiți mai bine, munca mai ușoară, pentru că sunt automatizați, e o diferență între a lua un fruct de pe platformă și a-l lua de pe scară. M-ar ajuta și o platformă de recoltare. Ajută mult la mâna de lucru, economism bani. Am văzut în Spania unde am mai fost."

Alții, care au accesat deja fonduri europene, sunt deja pe rod. Și în livadă, și în buzunar.

Ionela Morar Sitaru, proprietar livadă: "Am accesat 500.000 de euro din care 75% au fost nerambursabili. Am pus sistemul de picurare, am cumpărat și utilaje tot atunci. Am înființat undeva la 19 hectare."

Alexandru Morar Sitaru, proprietar livadă: "Să aducem utilaje noi și tehnologie nouă ca să putem să ducem plantația la un stadiu mult mai dezvoltat, și să reușim să culegem cât mai rapid, mult mai eficient."

Investiții în exploatații pomicole submăsura 4.1a

Alocare totală: 48 millioane euro

30,5 milioane euro -înființare, extindere, modernizare plantație

10 milioane euro -utilaje recoltare

7,5 mil euro -înființare pepiniere

SURSĂ: AFIR

Câți bani sunt disponibli

Acum, pomicultorii au la dispoziție 48 milioane de euro prin noua măsură a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Cei care se asociază sau fac parte din cooperative agricole pot accesa mult mai ușor banii și pot lua până la 1,5 milioane de euro.

Doina Vasiu, director Direcția Agricolă Albă: "Pentru micii producători de fructe este destul de greu să acceseze individual o măsură/tocmai de aceea s-a înființat coperativa agricolă. Care vrea acum, în sesiunea aceasta, din toamnă lui 2022, să depună un proiect."

Sprijinul din bani europeni poate ajunge și până la 90% din valoarea cheltuielilor.

