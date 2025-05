Actorul Adrien Brody și iubita sa, Georgina Chapman, pe covorul roșu de la Cannes. Gesturile surprinse de camere

Adrien Brody și iubita sa, Georgina Chapman, au participat la premiera filmului ”Viață privată”, o dramă cu Jodie Foster în rolul principal.

Adrien Brody și Georgina Chapman nu și-au ascuns gesturile de trandețe care să arate publicului cât sunt de îndrăgositiți.

Ei formează un cuplu din 2021, imediat după ce creatoarea de modă, Georgina Chapman a divorțat de regizorul Harvey Weinstein, condamnat la ani grei de închisoare pentru viol.

Cuplul a participat la premiera filmului francez Vie privée/ Viață privată, proiectat la Cannes în afara competiției.

Filmul polițist o are protagonistă pe actrița americană Jodie Foster. Ea joacă rolul unui medic psihiatru care investigează moartea unuia dintre pacienții săi, convinsă că la mijloc ar fi vorba de o crimă.

Filmul lui Scarlett Johansson, pe ecrane la Cannes

Tot aseară, s-a întors pe covorul roșu al festivalului, pentru a doua oară în acestă săptămână, actrița Scarlett Johansson. Acum, în calitate de regizoare.

Proiecţia filmului "Eleanor the Great", realizat de Scarlett Johansson, este unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale celor două săptămâni de festival.

Pelicula spune povestea unei femei de 90 de ani, care hotaraște să se mute la New York și să înceapă un nou capitol din viața ei.

Scarlett Johansson este a doua vedetă de la Hollywood care prezintă anul acesta un film de debut în secţiunea Un Certain Regard, după Kristen Stewart cu "The Chronology of Water".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: