A murit milionarul român Nelu Bălan. A fost proprietarul unuia dintre cele mai populare restaurante din New York

Informația a fost confirmată pentru Page Six de fiica sa, Lucy.

„Am fost lângă el”, a declarat ea, miercuri dimineață.

În urmă cu mai puțin de doi ani, acesta a fost operat cu succes pentru o tumoare pe creier, dar recent se recupera după un accident la schi, a mai spus fiica lui.

Printre primele persoane care au transmis condoleanțe a fost fostul manechin Nelly Năstase.

"RIP Nello! It was a pleasure to have known you! Drum lin spre cer", a scris ea pe Facebook.

Fratele lui Nelu Bălan, Ștefan, care a declarat pentru Cancan că acesta ducea o viață ordonată, fără excese.

„Da, este adevărat (nr. Nelu Bălan a decedat). Aveam o relație foarte bună, extraordinară. Eu locuiesc în România, el în America, iar eu am fost o singură dată în America, dar ne mai întâlneam la Istanbul. Are o fată și un băiat acolo. Venea să-i vadă și ne mai întâlneam acolo. Eu nu știu să fi avut probleme de sănătate. Avea o viață ordonată, echilibrată. Nu fuma, nu bea, nu chestii din astea. De afacerile lui din America se vor ocupa fetele lui. Acolo va fi și înmormântat, dar eu nu mai am viză. Iar cu viza merge greu acum, nici n-o să se rezolve până sâmbătă”, a declarat Ștefan Bălan pentru cancan.ro.

Conform sursei citate, Nelu Bălan a plecat în SUA cu ani în urmă, și a lucrat la început în baruri, până când și-a deschis propriul restaurant la New York. A avut un mare succes cu localul. În 25 de ani i-au trecut pragul vedete internaționale și moguli din diverse domenii.

În 2014 acesta și-a vândut restaurantul fostului său partener de afaceri Thomas Makkos și s-a muat în Italia, cu iubita sa, prințesa Rita von Boncompagni Ludovisi.

Sursa: pagesix.com Etichete: , Dată publicare: 24-05-2023 19:46