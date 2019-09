A murit după ce a atacat-o un urs. A ieșit să verifice zona, dar nu s-a mai întors

Potrivit autorităților, femeia care stătea într-o cabană izolată, a ieșit noaptea afară după ce a auzit câinii lătrând, pentru a verifica locul, informează Daily Mail.

Părinții ei au sunat la poliție, după ce femeia nu s-a mai întors.

Autoritățile au ajuns 30 de minute mai târziu și au început să investigheze locul.

După câteva ore de căutări, aceștia au observat ursul care stătea lângă rămășitele femeii. Aceștia au împușcat ursul și au mai adăugat că în împrejurimi au mai descoperit un alt urs.

